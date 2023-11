Cano contro Cavani: tutto sui due protagonisti della finale di Copa Libertadores

La finale di Copa Libertadores è alle porte e, a scontrarsi nell’atto ultimo della competizione sudamericana, sono Boca Juniors e Fluminense. Le due formazioni vengono da un percorso completamente differente e sono giunte all’atto finale della competizione con un bagaglio di esperienze che potrebbe fare la differenza, in occasione della finale: se il Boca Juniors sembra essere sfavorito sul campo, avendo conquistato l’accesso alla finale soltanto con tre vittorie ai calci di rigore, il Fluminense non ha, dalla sua, quell’esperienza che ha portato la squadra Argentina a vincere per ben sette volte nel contesto della competizione.

Lo scontro tra le due formazioni sarà, inevitabilmente, anche un incontro tra due attaccanti che, fino a qualche anno fa, difficilmente potevano immaginare di trovarsi, l’uno contro l’altro, nell’atto ultimo della competizione in questione: Cano per il Fluminense e Edinson Cavani per il Boca Juniors. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui due protagonisti della finale di Coppa Libertadores.

La carriera di German Cano e la consacrazione nella Libertadores 2023

Se c’è un calciatore che può far sognare il Fluminense, in attesa della finale di coppa Libertadores 2023, quest’ultimo è sicuramente German Cano. L’attaccante argentino è riuscito a segnare ben 12 goal in 11 partite nella competizione sudamericana, mettendo a segno anche due assist. C’è da dire che, in realtà, durante la stagione del 2023, l’attaccante non è stato così tanto prolifico, avendo segnato soltanto sette gol in 26 partite ma, nella realtà della competizione internazionale, è stato assolutamente inarrestabile per la maggior parte delle formazioni.

Cano è un attaccante di esperienza che, ormai all’età di 35 anni, si trova alla sua terza stagione con il Fluminense, dove ha messo a segno anche 26 gol in 38 partite nella stagione del 2022. Nel corso della sua carriera, il calciatore argentino ha giocato anche nel Vasco, nel Medellín, nel Pachuca e nel Leon. Negli ultimi anni, Cano ha acquisito sempre più stabilità, a seguito di stagioni altalenanti che lo vedevano, in alcuni anni, segnare numerosissimi gol in campionato, per poi deludere nella stagione successiva. German Cano è, sicuramente, l’attaccante su cui molti punteranno, dovendo scegliere un marcatore per la finale della competizione.

I successi di Cavani e la carriera del Matador

Di Edinson Cavani c’è davvero bisogno di dire poco, soprattutto a seguito di una carriera straordinaria da parte del calciatore uruguaiano, che ha accumulato grandi successi e che, ancora oggi, è legato a numerose piazze soprattutto dal punto di vista emotivo. In Serie A lo si ricorda con grande affetto per la sua grande esperienza al Napoli, dove ha segnato, in tre stagioni, rispettivamente 26, 23 e 29 gol ma, soprattutto, mettendo in campo un talento cristallino e indiscutibile, che ha permesso al calciatore uruguaiano di diventare uno dei più importanti di sempre nella storia del Napoli, nonché uno dei più prolifici. A proposito di Serie A, Cavani è stato amato fin dal Palermo da tantissime persone, con un posizionamento in campo differente ma con sprazzi di qualità che non sono mai stati messi in dubbio.

La squadra dove Cavani ha giocato maggiormente è il Paris Saint Germain, dal 2013 al 2019/2020, mettendo a punto delle stagioni straordinarie, tra cui quella del 2016 in cui fu in grado di segnare ben 35 gol in 36 partite. Il trasferimento al Manchester United e il conseguente, al Valencia, non sono ricordati da tutti ma segnano comunque tappe importanti nella carriera del calciatore, che ha potuto così provare non soltanto tutti i top campionati nella sua carriera, ma riuscendo anche a fare la differenza in qualsiasi piazza abbia giocato. La finale di Copa Libertadores 2023 potrebbe rappresentare il suo definitivo canto del cigno.