Coppa Libertadores, i migliori giocatori del torneo in attesa della finale tra Boca Juniors e Fluminense

La sfida tra Boca Juniors e Fluminense ha generato grandissime aspettative non soltanto da parte dei tifosi della squadra, ma anche in tutti gli spettatori e gli amanti del calcio che attendono questa grande sfida, tra squadre e calciatori di grandissimo livello; a proposito di valore espresso in campo durante la stagione, in attesa della finale potrebbe essere utile dare uno sguardo a quelli che sono stati i migliori giocatori del torneo di Copa Libertadores.

German Cano

Se si parla dei migliori giocatori del torneo di Copa Libertadores 2023, considerando le due squadre che si trovano attualmente in finale, non si può che partire da German Cano. Il bomber argentino è stato un vero e proprio trascinatore della squadra brasiliana, giunta fino alla finale della competizione grazie ai gol del suo attaccante: Cano, in carriera, non ha fatto mai mancare i suoi gol e ha sempre avuto un potenziale offensivo altissimo ma, nel contesto della Copa Libertadores 2023, è riuscito a mettere a segno ben 12 gol in 11 partite, confermandosi un calciatore eccezionale, soprattutto per quanto riguarda contesti in cui, accanto al talento, è importante l’esperienza.

Edinson Cavani

Per quanto non si possa considerare uno dei migliori ad aver giocato nella Copa Libertadores 2023, è assolutamente indiscutibile il talento e l’importanza di Edinson Cavani che, non a caso, nelle sfide che contano ha sempre mostrato il suo enorme valore in campo. Il calciatore uruguaiano non ha assolutamente bisogno di presentazioni e giunge alla finale della Copa Libertadores con la possibilità di incrementare il suo palmarés straordinario, attraverso un trofeo che, nella carriera di quasi tutti i calciatori, rappresenta un vero e proprio sogno. Dopo aver già colpito in semifinale, Cavani potrebbe mostrare il suo enorme talento anche nell’atto ultimo del torneo.

Luis Advincula

Nel corso della Copa Libertadores 2023, Luis Advincula si è riscoperto anche calciatore in grado di segnare diverse reti, per quanto non abbia mai deluso in carriera per quanto riguarda il suo talento. Il giocatore peruviano è, non a caso, uno dei più conosciuti anche in occidente, non soltanto in virtù della sua esperienza in Europa (tra le altre, Hoffenheim, Bersaspor Rayo Vallecano per tre stagioni) ma anche a causa della sua grande carriera, che l’ha portato ad essere uno dei calciatori più rappresentativi dello sport peruviano. Nell’ambito della competizione in questione, il calciatore ha segnato tre reti, le sue prime tre in un contesto internazionale di questo genere, e ha mostrato una notevole propensione offensiva, che ha permesso al Boca Juniors di spingersi fino alla finale della Libertadores.

John Kennedy

Nonostante la stagione di John Kennedy non sia stata delle migliori con il Fluminense, in Copa Libertadores l’attaccante brasiliano è stato assolutamente inarrestabile, con 3 gol e 3 assist realizzati in un torneo a tratti dominato per la formazione brasiliana, che arriva – per questo motivo – all’atto ultimo della competizione con i favori della cronaca. Ovviamente, che si tratti di un attaccante schierato dal primo minuto o che il suo impiego arrivi a gara in corso, l’importanza di John Kennedy sarà sotto gli occhi di tutti e, per questo motivo, l’attaccante brasiliano potrà fare assolutamente la differenza.