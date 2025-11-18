Napoli, un vecchio obiettivo torna di moda | A Conte piace tantissimo: salto di qualità con lui in campo

Il Napoli torna a guardare con forte interesse un centrocampista che, nelle ultime stagioni, era già stato seguito ma che ora potrebbe diventare il tassello chiave per il progetto tecnico.

Il club partenopeo sta vivendo una fase di intensa riflessione, con l’obiettivo di ritrovare equilibrio e personalità nella zona centrale del campo.

Le dinamiche delle ultime settimane hanno messo in evidenza alcune lacune strutturali, e proprio per questo la dirigenza ha ripreso in mano una pista che sembrava ormai accantonata. La possibilità di riportare in primo piano un profilo già valutato in passato sta convincendo sempre più gli uomini di mercato.

Il giocatore in questione piace da tempo allo staff tecnico e i rapporti con il suo entourage, rimasti ottimi nel corso degli anni, potrebbero favorire un colpo che in pochi avevano previsto. In un momento in cui servono idee chiare e scelte mirate, la possibilità di puntare su un nome conosciuto e apprezzato assume un valore particolarmente rilevante.

Un profilo che Conte considera ideale per il suo gioco

Conte ha sempre mostrato preferenze molto precise per quanto riguarda la struttura del centrocampo, privilegiando giocatori dinamici, intensi e capaci di interpretare più fasi con ordine e disciplina. Il nome tornato in auge risponde perfettamente a questo identikit, tanto che la sua candidatura è diventata una delle piste più calde del momento. La società ha intensificato i contatti e monitora con attenzione ogni possibile apertura.

Il centrocampista al centro delle valutazioni è Davide Frattesi, giocatore che il Napoli aveva già seguito in passato e che ora torna di prepotenza tra le idee più concrete. La sua capacità di attaccare gli spazi, di inserire fisicità e di dare ritmo alla manovra lo rendono un profilo particolarmente gradito. Secondo le informazioni raccolte, la dirigenza avrebbe individuato in lui un potenziale acceleratore tecnico e caratteriale per la squadra.

Perché può rappresentare il salto di qualità atteso

Il ritorno del suo nome dimostra che il Napoli punta a rafforzare non solo la qualità tecnica, ma anche la personalità in campo. Frattesi è un giocatore che garantisce continuità, movimento e presenza nei momenti più intensi della gara. È proprio questa combinazione di caratteristiche che convince Conte: avere un centrocampista capace di interpretare le sue richieste tattiche può fare la differenza nell’economia della stagione.

Inoltre, i buoni rapporti tra club e entourage facilitano una trattativa che, pur essendo ancora alle fasi preliminari, appare oggi più percorribile rispetto al passato. L’idea di vedere Frattesi in maglia azzurra sta conquistando spazio tra gli addetti ai lavori, alimentando l’idea che il Napoli possa davvero imprimere un’accelerazione al proprio processo di crescita. Una suggestione che potrebbe trasformarsi rapidamente in una delle operazioni più significative del mercato.