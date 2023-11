Harry Kane, tripletta nel suo primo “klassiker” e nuovo record in Bundesliga

E’ stato un impatto devastante quello di Harry Kane con la Bundesliga: il centravanti del Bayern Monaco ieri è stato assoluto mattatore nel primo “Der Klassiker” della stagione. I bavaresi hanno dominato a Dortmund, finendo per vincere 4-0 e infliggere la prima sconfitta stagionale agli uomini di Terzic che perdono contatto in classifica. Kane ha segnato una tripletta ed è il primo calciatore in assoluto a riuscirci alla sua prima presenza in quella che è una delle partite più sentite di Germania.

I 15 gol sono un record

Non è tutto: Kane è arrivato a 15 gol nelle sue prime 10 presenze in Bundesliga, battendo un record che durava da 60 anni. Klaus Matischak, nel 1963-64, arrivò a quota 13 reti nelle sue prime 10 apparizioni in campionato. Vi riuscì con la maglia dello Schalke 04, chiuse quella stagione con 18 gol e si trasferì al Werder Brema dove vinse il campionato l’anno dopo. Tanto per capirci, Haaland impiegò 16 partite, con la maglia del Borussia Dortmund, per arrivare a 15 gol in Bundesliga.

Kane è arrivato quest’estate al Bayern Monaco, i bavaresi hanno versato 95 milioni di euro nelle casse del Tottenham per acquistarne il cartellino. Ha segnato una tripletta contro Dortmund, Darmstadt e Bochum, una doppietta contro l’Augsburg ed è andato a segno contro Werder, Bayer Leverkusen e Mainz.