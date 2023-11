Borussia Dortmund-Werder Brema 1-0: Brandt regala un gioiello ma che assist di Emre Can!

Quinta vittoria consecutiva per il Borussia Dortmund, imbattuto in Bundesliga da 16 partite e in casa da 20: i gialloneri battono il Werder Brema (4 sconfitte su 4 in trasferta, restano 6 i punti in classifica frutto di 2 vittorie e 6 sconfitte) e passeranno la notte al comando della Bundesliga. Terzic comanda con 20 punti, a +1 sul Leverkusen (domani impegnato a Wolfsburg), a +2 sullo Stoccarda (impegnato a Berlino contro l’Union) e a +3 sul Bayern (di scena a Mainz, sempre domani). C’era grande attesa per il grande ex Fullkrug, capocannoniere dello scorso campionato con 16 reti, passato al Dortmund in chiusura di mercato: il centravanti della Germania (che col gol al Messico ha portato il suo bottino a 9 reti in 11 partite) non ha brillato, al contrario di Julian Brandt. E’ suo il gioiello a metà ripresa che decide la partita. Non arriva, quindi, un’altra rimonta clamorosa del Werder che qui, al Westfalenstadion, scrisse nell’agosto del 2022 una delle pagine più incredibili nella storia moderna della Bundesliga.

Malen sprecone

Ritmi blandi in apertura, il Dortmund colleziona le migliori occasioni nella seconda metà della prima parte con gli ospiti che non riescono a ripartire. La prima, clamorosa, capita sui piedi di Reus: il BvB recupera palla dopo un pressing alto, Fullkrug gestisce bene il possesso e trova Brandt che, a sua volta, pesca Reus liberissimo in area. Il 34enne, tra i migliori in questo primo scorcio di stagione, da posizione defilata apre il piatto ma il pallone sfiora il palo opposto. Pochi minuti dopo Nmecha è protagonista di una gran giocata sulla sinistra, entra in area ma il rasoterra al centro per l’accorrente Malen è leggermente arretrato, l’olandese non riesce ad agganciare e conclude alto. Ed è ancora l’ex PSV a sfiorare il vantaggio poco prima dell’intervallo: da posizione ravvicinata spara sul primo palo, stupenda la parata di Zetterer, a mano aperta.

Emre Can e Brandt confezionano il vantaggio

Anche il primo quarto d’ora è caratterizzato dalla gran pressione del Dortmund e Malen, stavolta imbeccato da un assist “alla Pirlo” di Reus, conclude al volo ma a lato. Col passare dei minuti il Werder comincia a sentirsi più comodo in campo, la difesa regge e arriva anche qualche sortita offensiva con Bittencourt. Terzic prova a smuovere le acque, inserisce il redivivo Reyna (2 gol in nazionale) e Bensebaini per il positivo Reus e Wolf. Cinque minuti dopo arriva il gol del vantaggio: stupendo filtrante di Emre Can che taglia in due la retroguardia ospite, Brandt controlla a seguire e supera Zetterer con un delizioso scavetto. Werner risponde allo svantaggio con due cambi, il neoentrato Nijnmah non approfitta di una chiusura troppo molle di Hummels e spara alto appena entrato in area.

La differenza tra i due organici è evidente, Terzic nel finale si gioca anche le carte Sabitzer e Haller (poi al 90′ anche Adeyemi…). Il Dortmund abbassa i ritmi e rischia: all’81’ Schlotterbeck sbaglia in uscita, il Werder ne approfitta e Nijnmah si invola verso la porta di Kobel che riesce a parare come può il diagonale a colpo sicuro.

L’occasione degli ospiti sveglia il BvB, due minuti dopo è Nmecha a sprecare il pallone del 2-0, una sorta di rigore in movimento, imbeccato alla perfezione da Ryerson. A 3 minuti dalla fine Werner si gioca anche la carta Borré, reduce sì da un viaggio intercontinentale ma inspiegabilmente fuori per 87 minuti. Il colombiano non può incidere nel finale, quando peraltro il Dortmund sfiora ancora il raddoppio con Reyna e Haller. I 4 minuti di recupero non cambiano la storia del match, Dortmund primo e Werder che dovrà sperare in un pronto recupero di Naby Keita, fuori per infortunio, per evitare un’altra stagione di sofferenza.

Highlights Borussia Dortmund-Werder Brema 1-0

Borussia Dortmund-Werder Brema 1-0: 67′ Brandt