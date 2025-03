Rimpianto Szczesny, l’ex portiere della Juventus ha preso una decisione clamorosa sul futuro

Il portiere polacco, Wojciech Szczesny, è stato una colonna della Vecchia Signora. Ora ha cambiato squadra e sta facendo la differenza.

La squadra bianconera ha scelto di investire su Perin e Di Gregorio in questa prima travagliata stagione con Thiago Motta in panchina. In molti hanno rimpianto la scelta di lasciare andare a cuore leggere una saracinesca come Szczesny che ha impressionato subito con la maglia del Barcellona, al posto dell’infortunato Ter Stegen.

Il polacco dispone di straordinari riflessi ed è abile a leggere l’azione e nell’allungarsi in tuffo. Non è un portiere appariscente ma è molto agile e reattivo. Ha una forte personalità che gli ha consentito di diventare un punto fermo nella squadra blaugrana. Dopo aver debuttato nelle giovanili del Legia Varsavia, è arrivato nel vivaio dell’Arsenal dove fece la sua prima apparizione, in prima squadra, il 24 maggio 2009, in occasione della gara di Premier League contro lo Stoke City. All’inizio della stagione 2009-2010 venne promosso, stabilmente, in prima squadra. Il 22 settembre 2009 debuttò in Coppa di Lega inglese, contro il West Bromwich, senza subire reti. Nel novembre dello stesso anno venne mandato in prestito al Brentford.

Una volta richiamato dai Gunners, il 13 dicembre 2010 esordì in Premier League contro il Manchester Utd all’Old Trafford. Il 16 febbraio 2011 giocò da titolare la prima partita in Champions League nell’importante incontro Arsenal-Barcellona. Ha militato nell’Arsenal sino al 2015 quando poi venne acquistato dalla Roma. Nella squadra della Capitale fece subito bene e le attenzioni delle big della Serie piombarono su di lui. Wojciech Szczesny venne acquistato dalla Juventus nel 2017. Ha disputato ben 200 partite, subendo 182 gol. Una ottima media, dando sempre dimostrazione di forza e personalità.

La proposta del Barcellona a Szczesny

Rimasto svincolato, il 27 agosto 2024 dichiarò di volersi ritirare dal calcio giocato. E’ tornato sui propri passi nelle settimane seguenti per poi essere ingaggiato dal Barcellona per prendere il posto dell’infortunato Ter Stegen. Sta disputando una delle sue migliori annate e la squadra catalana è ancora in corsa per il triplete. Ha già vinto una supercoppa spagnola, disputando la semifinale e la finale della competizione.

Il Barcellona ha intenzione di tenersi stretto Szczesny. Dati i problemi fisici di Ter Stegen, la formazione catalana ha già iniziato a lavorare per prolungare il contratto del polacco. Deco ha già avuto i primi colloqui con l’agente ed entrambe le parti sono pienamente disposte ad ampliare il loro rapporto. Il Barcellona vuole che il portiere resti e c’è anche la volontà del portiere di rimanere per oltre un anno. Potrebbe arrivare un biennale che dovrebbe far riflettere la dirigenza bianconera che già in passato ha perso pedine importanti.