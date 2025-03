Nico Williams lascia l’Athletic Bilbao? Ecco chi ha messo gli occhi addosso alla stella spagnola

Nico Williams è uno dei maggiori talenti del calcio spagnolo, ma potrebbe presto lasciare La Liga. Ecco dove potremmo vederlo giocare.

Siamo nel mese di marzo, con i vari campionati che iniziano ad avanzare verso le loro fasi conclusive in tutta Europa. Per questo motivo, si inizia a parlare di calciomercato, con i club principali che adocchiano i principali talenti, mettendoli nel mirino per la prossima stagione. Nico Williams è finito nel taccuino di diversi club, ma ce n’è uno che lo sta puntando in maniera particolare, e pare essere il grande favorito per strapparlo alla sua squadra attuale, l’Athletic Bilbao.

Williams è un classe 2002, ed a soli 22 anni è stato tra i protagonisti della cavalcata che lo scorso anno ha condotto la Nazionale Spagnola a portare a casa l’Europeo in Germania, mettendosi in mostra come uno dei talenti più cristallini presenti sulla piazza. Come anticipano, ci sono più club che puntano forte su Nico Williams, ma c’è una grande favorita. Dall’Inghilterra è arrivata una voce molto interessante nelle ultime ore, che va a dare credito alle indiscrezioni che già erano circolate negli ultimi giorni. Ecco chi non vede l’ora di schierare l’attaccante spagnolo nella propria formazione.

Nico Williams, l’Arsenal punta forte sull’attaccante iberico

Secondo quanto riportato dal “Daily Mail“, sarebbe l’Arsenal la grande favorita per acquisire le prestazioni di Nico Williams, anche se il Bayern Monaco è un’altra fortissima candidata. Nelle ultime ore, i Gunners avrebbero preso contatti con gli agenti dell’attaccante dell’Athletic Bilbao per un potenziale trasferimento a Londra, in quello che sarebbe uno dei colpi più clamorosi dell’intero calciomercato estivo. L’Arsenal è attualmente seconda in Premier League, ma per agguantare il Liverpool nella prossima stagione servirà uno step in più in attacco, vista l’evidente carenza messa in mostra sino ad oggi, anche se il campionato resta comunque positivo.

Il 22enne è una delle ali offensive più promettenti del calcio mondiale, come ha mostrato sia nel proprio club che nell’Europeo dello scorso anno. L’Arsenal ha ora contattato l’entourage di Nico Williams, ricordando però che il Bayern Monaco non ha intenzione di mollare la presa. Chiaramente c’è tempo per le eventuali trattative, ma è sempre meglio mettere in chiaro sin da subito le proprie intenzioni. Vedremo chi riuscirà a spuntarla nel corso dei prossimi mesi, ma è chiaro che assicurarsi un fenomeno di questo tipo può permettere ad Arsenal o al Bayern Monaco di fare un netto step.