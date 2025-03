Il Real Madrid piomba su un nuovo talento: è lui il futuro fuoriclasse del calcio mondiale

La squadra spagnola allenata da Carlo Ancelotti avrebbe trovato il prossimo rinforzo. Milita nell’Arsenal, prossimo avversario del Real Madrid nei quarti di finale di Champions League.

Il club più titolato al mondo è ancora in corsa per tutti i traguardi stagionali. A pari punti in Liga con il Barcellona, sebbene la squadra catalana abbia una partita in meno, e in semifinale di Coppa del Re, nella competizione europea la squadra della Casablanca affronterà l’Arsenal di Mikel Arteta. Un avversario ostico che ha un gioco spumeggiante.

Tra i giocatori più interessanti del club londinese figura William Alain André Gabriel Saliba, noto semplicemente come William Saliba. E’ un difensore francese di grande temperamento che è diventato vicecampione del mondo nel 2022 con la nazionale transalpina. Nato da padre libanese e madre camerunese è molto forte nel gioco aereo, superando il 1.90. Nell’estate del 2019 è stato indicato dall’UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione successiva. Ha mantenuto fede alle aspettative, diventando uno dei difensori più rocciosi del campionato inglese.

Allevato nel settore giovanile del Saint-Étienne, ha debuttato in prima squadra il 25 settembre 2018, nel match di Ligue 1 vinto per 2-3 contro il Tolosa. Il 25 luglio 2019 venne comprato dall’Arsenal, con cui ha firmato un contratto pluriennale, restando in prestito al club francese per un’altra stagione. Passò poi in prestito al Nizza continuando il suo percorso di crescita. Il 15 luglio 2021 Saliba venne ceduto ancora in prestito all’Olympique Marsiglia. Venne convocato per la prima volta in nazionale maggiore nel marzo 2022 in sostituzione di Benjamin Pavard, positivo al COVID-19. Ha debuttato nell’amichevole vinta 2-1 contro la Costa d’Avorio.

William Saliba in orbita Real Madrid

Il difensore francese è diventato un punto fermo dell’Arsenal. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto su Relevo, il ventitreenne è il profilo che sta cercando il Real Madrid per rimpolpare la difesa. E’ legato da un contratto con il club inglese sino alla metà del 2027. Considerati i problemi fisici accusati da Militao e Alaba nel corso delle ultime stagioni, Ancelotti avrebbe chiesto un nuovo difensore a Florentino Perez.

Saliba è diventato uno dei migliori calciatori della Premier League nel suo ruolo. I Gunners e il Real Madrid si affronteranno nei quarti di finale della Champions League. Per la dirigenza della squadra spagnola sarà l’occasione di vederlo nel catino del Bernabeu. Il calciatore potrebbe rimanere affascinato dal teatro della squadra più vincente della storia del calcio. Tra l’altro ritroverebbe i compagni di nazionale Mendy, Tchouaméni, Camavinga e Mbappé.