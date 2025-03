Ancelotti è una furia: arriva l’attacco totale, l’allenatore del Real non le manda a dire

Carlo Ancelotti si è conquistato ai rigori il passaggio del turno con il suo Real Madrid, ma poche ore dopo arrivano parole molto dure.

Nello sport di oggi non c’è un attimo di tregua per giocatori e staff tecnici, perché dopo una partita si deve subito pensare alla preparazione di quella successiva, per poi scendere in campo ed affrontare un nuovo avversario. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha battuto ai calci di rigore l’Atletico Madrid, in una sfida in cui le polemiche non sono mancate per via del rigore annullato a Julian Alvarez, a causa di un presunto doppio tocco che ha portato il VAR a non convalidare la sua trasformazione.

Negli ottavi di finale, dunque, il Real Madrid si è conquistato il passaggio del turno, ma non c’è troppo tempo per festeggiare. Infatti, i Galacticos affronteranno tra pochissime ore anche il Villareal per la sfida di campionato, ed è su questo che Ancelotti ha deciso di sparare a zero contro il calendario. L’allenatore dei record in Champions League non le ha mandate a dire, lamentandosi del fatto che le partite sono sin troppo ravvicinate, portando i giocatori e gli staff tecnici a subire uno stress eccessivo.

Ancelotti, ecco il motivo della sua pesante arrabbiatura

Carlo Ancelotti non ha nascosto la propria frustrazione alla vigilia della sfida contro il Villareal: “Non riesco a capire, il riposo minimo è di almeno 72 ore. La priorità ormai sono i soldi, i diritti televisivi e non il recupero fisico dei calciatori, per noi è stata una stagione stressante e la causa è ovviamente il calendario, da gennaio non ci siamo fermati un solo momento, giochiamo ogni tre giorni. Questo è troppo davvero, anche per me che non vado in campo, preparo una partita ogni tre giorni, ed i ragazzi non hanno ovviamente il tempo per recuperare“.

Ancelotti ha poi commentato anche le polemiche che ci sono state relativamente al rigore di Julian Alvarez, che tanto ha fatto discutere nel corso di queste ultime ore: “Quello che sta succedendo non è possibile, ma quello che è è. Il rigore di Julian Alvarez? Non mi ero reso conto del trambusto, per noi la partita è finita, non so cosa fare con la regola, ma sappiamo che è quella e va rispettata. Come ho detto, la partita è finita ed ora dobbiamo pensare alla nostra stagione“.