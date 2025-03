A Roma non lo facevano più giocare, ora l’attaccante è diventato un fenomeno: in Liga segna sempre

Nella Capitale sono transitati tantissimi giocatori che poi hanno fatto fortuna altrove. Ecco un grande rimpianto della Roma.

La squadra giallorossa sta affrontando l’ennesima stagione deludente. La Roma è settima, al momento, in classifica e fuori dalla zona europea. Dopo l’ottimo esordio con De Rossi, il club capitolino non si è ripetuto a buoni livelli nel campionato in corso con Ranieri, accusando un grosso distacco dalla vetta.

Uno dei problemi principali della Roma, negli ultimi anni, è l’assoluta incapacità di valorizzare giovani che sono arrivati con belle speranze. In questa stagione è rimasta solo l’Europa League per sperare in un trionfo prestigioso. Tra i principali rimpianti c’è un centravanti spagnolo che sta facendo la differenza in Liga. Difficilmente un ragazzo cresciuto nell’ambiente del Real Madrid non trova una sua collocazione nei principali campionati europei.

Il più grosso rammarico della Roma

I tifosi ricorderanno Borja Mayoral, bomber di razza della nazionale iberica. Destro naturale in grado di calciare pure col sinistro. Unisce a una buona tecnica una super velocità. Si tratta di un attaccante che ha un ottimo fiuto del gol e agilità. Ha cominciato nelle giovanili del Real Madrid nel 2007. I riflettori finirono su Mayoral nell’edizione 2014-2015 della UEFA Youth League, in cui mise a segno 7 reti. A partire dal 2015 venne aggregato alla filiale del club, il Real Madrid Castilla.

Mayoral debuttò in prima squadra il 31 ottobre 2015, sostituendo Toni Kroos nei minuti finali della sfida contro il Las Palmas. Il 27 febbraio 2016 registrò la sua seconda presenza in Liga, entrando a inizio secondo tempo al posto di Benzema, contro l’Atletico Madrid. ll 2 ottobre 2020 venne ceduto dal Real in prestito biennale alla Roma, dove avrebbe dovuto fare da vice Dzeko. Esordì con i giallorossi 16 giorni dopo in occasione del successo per 5-2 contro il Benevento, sostituendo Edin Dzeko nel finale. Marcò la sua prima rete il 5 novembre nella goleada per 5-0 in Europa League contro il Cluj, in cui segnò una doppietta.

In campionato fece il suo primo gol 17 giorni dopo, aprendo le marcature nel successo per 3-0 contro il Parma. Il 6 gennaio 2021, da titolare contro il Crotone, segnò la sua prima doppietta in campionato con la maglia dei giallorossi, contribuendo alla vittoria finale della partita (1-3). Fece un’altra doppietta nel 4-3 contro lo Spezia. Complessivamente in 36 partite con la Roma segnò 10 gol. Con la maglia del Getafe ha messo a referto 33 reti in 91 match nel campionato spagnolo. In questa annata ha la media di un gol ogni 3 partite. Non male per un calciatore di 27 anni con un futuro ancora tutto scrivere.