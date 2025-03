Athletic Bilbao-Roma, i baschi ci credono: sentite le parole di Nico Williams…

A Bilbao, il conto alla rovescia è già iniziato. Mancano solo due giorni alla partita che potrebbe ridefinire la stagione dell’Athletic Club. Dopo la sconfitta per 2-1 all’andata contro la Roma, la squadra basca si prepara ad accogliere i giallorossi in un San Mamés che si preannuncia infuocato. Un appuntamento che va oltre la semplice sfida sportiva: in gioco non c’è solo la qualificazione alle semifinali di Europa League, ma anche un sogno che ha radici profonde.

Le parole di Nico Williams

Tra i protagonisti più attesi c’è Nico Williams, che attraverso i canali ufficiali del club ha trasmesso un messaggio chiaro: l’Athletic vuole scrivere una nuova pagina di storia. “E’ sempre speciale giocare in una competizione europea” ha dichiarato l’esterno basco, sottolineando il peso emotivo della competizione e la magia che si respira in uno stadio come San Mamés. Un ambiente che ha già vissuto notti leggendarie e che ora si prepara ad accoglierne un’altra.

Williams sa bene cosa significa segnare davanti al proprio pubblico. Già due volte, in questa edizione della competizione, ha fatto esplodere l’entusiasmo della “Catedral”, con gol decisivi contro Slavia Praga e Viktoria Plzeň. Ma questa volta l’obiettivo è ancora più grande: ribaltare il risultato dell’Olimpico e continuare la corsa verso la finale, che per un’ironia del destino si giocherà proprio a Bilbao il 21 maggio.

Video motivazionali

La società ha accompagnato l’attesa con una serie di video motivazionali, costruendo una narrativa epica attorno alla sfida. Il primo a prendere la parola era stato il capitano De Marcos, con una dichiarazione che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi: “Se c’è una squadra che può far avverare il mio sogno, siete voi”. Un messaggio che non è passato inosservato nello spogliatoio, dove l’entusiasmo cresce di ora in ora.

L’Athletic non vince un trofeo europeo dal Supercoppa UEFA del 2015, e un successo in Europa League sarebbe un traguardo memorabile. “Sarebbe un momento indimenticabile, vogliamo giocare la finale”, ha confessato Williams, consapevole che per molti suoi compagni questa sarebbe l’occasione di una vita. La città intera si stringe attorno alla squadra, alimentando la speranza di un’impresa.

Ora, tutto è nelle mani degli uomini di Ernesto Valverde. Servirà una prestazione perfetta, servono coraggio, determinazione e quel qualcosa in più che solo San Mamés sa dare. La Roma partirà da un preziossimo vantaggio, ma ha fatto i conti senza l’anima dell’Athletic. E giovedì, sotto il cielo di Bilbao, tutto può succedere.