Shomurodov fa esplodere l’Olimpico, la Roma batte l’Athletic Bilbao e sogna i quarti di Europa League

La Roma si aggiudica il primo round degli ottavi di finale di Europa League grazie a una vittoria sofferta ma preziosa contro l’Athletic Club. All’Olimpico, i giallorossi si impongono 2-1, allungando a sette la loro striscia di imbattibilità stagionale (6 vittorie, 1 pareggio) e mettendo un piede nei quarti di finale. Decisiva la rete nel finale di Eldor Shomurodov, che capitalizza un’invenzione di Alexis Saelemaekers e regala ai suoi un vantaggio da difendere nel ritorno in terra basca.

Un primo tempo senza squilli

Le due squadre, entrambe habitué della competizione, si ritrovano dopo i due pareggi nelle sfide precedenti, consapevoli di quanto sia sottile la linea tra successo e delusione in Europa. L’Athletic parte con aggressività, cercando subito il colpo a sorpresa. Iñigo Ruiz de Galarreta e Unai Gómez provano a scaldare i guanti di Mile Svilar, senza però trovare lo specchio della porta. Dall’altra parte, la prima vera opportunità per la Roma arriva dai piedi di Niccolò Pisilli, il cui tiro viene murato dalla retroguardia avversaria.

Il primo intervento di Julen Agirrezabala arriva su una conclusione troppo morbida di Artem Dovbyk, abile a costruirsi l’azione ma impreciso nel finalizzare. Il primo tempo scorre via tra tentativi vani e una Roma che fatica a prendere il controllo del match. L’occasione più nitida arriva comunque sui piedi di Paulo Dybala, che dopo un dribbling in area trova il palo a negargli la gioia del gol.

Un botta e risposta acceso

La ripresa si apre con un cambio di ritmo. Dopo appena pochi minuti, l’Athletic trova il vantaggio con Iñaki Williams, lesto a raccogliere una spizzata difensiva di Aitor Paredes e trafiggere Svilar sul secondo palo. Il vantaggio ospite, però, dura poco. La Roma reagisce immediatamente con un’azione orchestrata sulla destra da Zeki Çelik, che taglia dentro e serve l’accorrente Angeliño, freddo nel battere Agirrezabala con un destro chirurgico.

I baschi non si accontentano del pari e spingono ancora. Nico Williams e Unai Gómez provano a riportare avanti i loro, ma la difesa capitolina si compatta e respinge ogni assalto. Il match resta in equilibrio, con entrambe le squadre che sembrano voler rimandare ogni verdetto al ritorno. Ma proprio quando l’Olimpico si stava preparando a un pareggio che avrebbe lasciato tutto aperto arriva l’espulsione di Yeray Alvarez, per doppia ammonizione, a cinque dalla fine che dà nuovo slancio ai padroni di casa…

Il guizzo di Shomurodov

Al 94‘, la svolta. Saelemaekers, entrato con personalità nella ripresa, trova lo spazio giusto per servire Shomurodov in area. L’uzbeko, con un movimento rapido, si gira e calcia rasoterra, infilando il pallone alle spalle di Agirrezabala. Il boato dello stadio accompagna la Roma verso un successo che sa di ipoteca per il passaggio del turno.

Il ritorno, in programma a San Mamés, si preannuncia una battaglia, con l’Athletic costretto a ribaltare il punteggio per restare in corsa. Ma con un vantaggio prezioso e una squadra in fiducia, la Roma sa di avere il destino nelle proprie mani.