Il Djurgarden cade a Cipro, il Pafos sogna una storica qualificazione ai quarti di Conference

Le ambizioni europee del Djurgarden subiscono un duro colpo a Limassol, dove il Pafos si aggiudica il primo atto degli ottavi di finale di Conference League grazie a un gol di Muamer Tankovic. L’ex nazionale svedese decide la sfida con una rete nella ripresa, lasciando la formazione di Stoccolma con il compito di ribaltare il risultato nella gara di ritorno.

Un avvio in salita

L’incontro si apre con un brivido per il Djurgarden: dopo appena due minuti, un colpo di testa di Ken Sema sfiora la traversa, preludio di un primo tempo in cui i ciprioti prendono in mano il gioco. Il Pafos costruisce con pazienza e si rende pericoloso con Jairo e Bruno, entrambi fermati da un attento Malkolm Nilsson.

Nonostante un avvio sofferto, gli svedesi crescono con il passare dei minuti. Al 30’, Tokmac Chol Nguen si invola sulla fascia, ma il suo destro sfila a lato. Pochi istanti dopo, prima Oskar Fallenius, poi Miro Tenho impegnano Ivica Ivusic, costringendolo a interventi decisivi.

Sul finire del primo tempo, il Pafos sfiora il vantaggio con Pepe, ma un’altra parata di Nilsson congela il punteggio sullo 0-0 all’intervallo.

L’episodio che decide la partita

La ripresa si accende lentamente. Il primo squillo arriva al 58’, quando una punizione insidiosa di Nguen sfiora il palo. Ma è solo il preludio a ciò che accadrà pochi minuti più tardi.

Al 65’, una traiettoria innocua si trasforma in un’opportunità d’oro per il Pafos. La difesa del Djurgarden si fa sorprendere, permettendo a Vlad Dragomir di deviare il pallone verso Tankovic, che sotto porta non sbaglia: 1-0 e festa per i padroni di casa.

Il gol scuote il Pafos, che quattro minuti dopo trova nuovamente la via della rete con lo stesso Tankovic. La gioia dura poco: il VAR interviene e annulla per fuorigioco. Il Djurgarden, però, non approfitta dello scampato pericolo.

Un finale senza reazione

Gli ultimi minuti scorrono senza grandi sussulti. Il Djurgarden non riesce a impensierire Ivusic e chiude il secondo tempo senza tiri nello specchio. La sconfitta interrompe la striscia di quattro successi consecutivi degli svedesi in Conference League e complica il cammino verso i quarti.

Il Pafos, invece, continua a stupire alla sua prima avventura europea. Il verdetto definitivo arriverà il 13 marzo, quando il Djurgarden tenterà l’impresa davanti al proprio pubblico. Ma basterà il fattore campo per cambiare la storia della qualificazione?