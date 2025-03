Miracolo della Lazio, vince in 9 in casa del Viktoria Plzen e vede i quarti di Europa League

La Lazio riscrive le regole del calcio e si porta a casa un successo al limite dell’incredibile. In inferiorità numerica per le espulsioni di Rovella e Gigot, la squadra di Marco Baroni trova la vittoria al minuto 98’ grazie a un colpo da biliardo di Gustav Isaksen. Un 1-2 che pesa nella corsa alla qualificazione e che spezza l’imbattibilità casalinga del Viktoria Plzen, sconfitto tra le mura amiche in Europa dopo 17 partite.

Un match di pura sofferenza

La Lazio parte con il piede giusto e sfrutta un episodio favorevole: il gol iniziale di Sulc viene annullato per fuorigioco dopo un lungo check del VAR. Romagnoli, pochi minuti dopo, trasforma l’incertezza avversaria in un vantaggio prezioso, svettando di testa su assist di Noslin e firmando l’1-0 al 18’.

I biancocelesti amministrano, ma senza affondare il colpo. Il Plzen, animato dalla spinta del pubblico, non smette di crederci e nella ripresa trova il pari con Rafiu Durosinmi, che sfrutta un cross perfetto di Lukas Kalvach e batte Provedel con un colpo di testa chirurgico al 53’.

Il finale surreale: due espulsioni, poi il miracolo

Il forcing ceco si fa insistente e al 77’ la svolta: Rovella, nel tentativo di proteggere il pallone, colpisce con il piede alto la testa di Sulc. Il VAR interviene, il verdetto è inappellabile: cartellino rosso. La Lazio, in dieci, barcolla e al 90+3’ perde anche Gigot, autore di un intervento fuori tempo ai danni di un avversario.

Il Plzen vede la vittoria a un passo, ma manca di lucidità negli ultimi metri. E così, nell’ultima azione utile, succede l’impensabile: la difesa ceca si fa trovare scoperta, Isaksen riceve palla in area e con un destro a giro sul secondo palo gela lo stadio. Minuto 98: 1-2 Lazio.

Un epilogo che lascia a bocca aperta. La Lazio, con le spalle al muro, trova la zampata che ribalta tutto e si presenta all’Olimpico con un vantaggio pesantissimo. Il Plzen dovrà ora tentare l’impresa, ma la notte di Isaksen è già entrata nella storia biancoceleste.