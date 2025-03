Rimonta dell’Eintracht in casa dell’Ajax, per Farioli ora serve l’impresa in Germania

L’Eintracht Francoforte espugna Amsterdam con una rimonta che ribalta l’inerzia della sfida e lascia l’Ajax con l’obbligo di un’impresa nella gara di ritorno. Il 2-1 maturato alla Johan Cruijff Arena segna la seconda sconfitta casalinga della storia europea dei lancieri contro un’avversaria tedesca e aggiunge un nuovo capitolo alla crisi della squadra olandese nelle fasi a eliminazione diretta.

Un avvio a tutta velocità

La serata inizia con un Ajax aggressivo e voglioso di mettere subito le cose in chiaro. Brian Brobbey, in forma scintillante nelle ultime uscite interne, è il primo a sfiorare il gol: un destro potente da fuori area colpisce il palo dopo appena due minuti. È un segnale chiaro di come la squadra di Francesco Farioli voglia ribaltare la propria tendenza negativa nei match a eliminazione diretta.

L’attaccante olandese non si fa attendere troppo per lasciare il segno. Jordan Henderson, con una traiettoria perfetta dalla destra, lo pesca sul secondo palo e Brobbey, con un’incornata implacabile, porta avanti i padroni di casa al 10′. L’Ajax, però, non sfrutta il momento favorevole.

La reazione tedesca

L’Eintracht non si scompone e, anzi, alza il baricentro per rispondere colpo su colpo. Hugo Ekitike innesca Ansgar Knauff, che si invola verso la porta avversaria, ma trova l’ottima opposizione di Remko Pasveer. Il pareggio è nell’aria e arriva alla mezz’ora con un capolavoro balistico: una punizione battuta corta libera Mario Götze, che con un passaggio chirurgico serve Hugo Larsson. Il centrocampista svedese prende la mira e lascia partire un destro potentissimo che si infila sotto la traversa, gelando la tifoseria di casa.

Il ribaltone nella ripresa

L’Ajax cerca di riprendere il controllo del match subito dopo l’intervallo, ancora con Brobbey protagonista. L’attaccante si incunea in area e prova a piazzarla, ma Kevin Trapp è reattivo e nega la doppietta all’olandese. Dall’altra parte, l’Eintracht resta in attesa del momento giusto per colpire e lo trova al 70’. Knauff, decisivo sulla corsia laterale, sfonda in area e mette un pallone perfetto per Ellyes Skhiri, che da pochi passi non sbaglia e firma il sorpasso.

L’Ajax si getta in avanti nel finale, ma le sostituzioni operate da Farioli non cambiano l’inerzia della partita. L’Eintracht difende con ordine e spegne sul nascere ogni tentativo di reazione, chiudendo la gara con una gestione accorta del possesso palla.

Una montagna da scalare per l’Ajax

Il risultato lascia l’Ajax con una missione complicata in vista del ritorno in Germania. Ribaltare un 2-1 contro una squadra solida e cinica come il Francoforte non sarà semplice, soprattutto considerando le difficoltà già emerse in Europa. Il destino della sfida è ancora aperto, ma per Farioli e i suoi uomini il tempo per trovare risposte si sta esaurendo.