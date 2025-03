Liverpool-PSG: Anfield decide il destino europeo di Luis Enrique e Arne Slot

La notte di Anfield si prepara a un verdetto pesante. Il Liverpool, forte dell’1-0 conquistato a Parigi, difenderà il vantaggio in un ritorno che si annuncia teso, combattuto, forse persino feroce. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique è chiamato all’impresa: ribaltare una situazione ingiusta per numeri e prestazione, ma fin troppo reale nel risultato.

L’andata ha raccontato una storia beffarda per i parigini. 27 tiri contro 2, una supremazia territoriale netta, un’idea di gioco dominante. Eppure, un solo gol ha deciso la sfida: Harvey Elliott, nel finale, ha gelato il Parco dei Principi. Ora il PSG deve cancellare tutto e ricominciare da capo. Missione impossibile? Forse. Ma non per loro.

La forza di Anfield contro l’orgoglio di Parigi

Se c’è uno stadio che può diventare un ostacolo insormontabile, quello è Anfield. La storia della Champions League lo insegna: le notti europee qui sanno trasformarsi in vortici ingestibili, in onde d’urto che travolgono avversari di qualsiasi rango. Il Liverpool lo sa. Il PSG lo teme.

Eppure, il discorso non è chiuso. Il PSG arriva all’appuntamento con fiducia. “Vinceremo ad Anfield e passeremo il turno”, ha promesso Vitinha. Luis Enrique ha rincarato: “Non ci arrenderemo”. La squadra francese ha riposato in campionato, a differenza dei Reds, e si presenta con gambe fresche e testa libera.

Formazioni: tra certezze e dubbi

Sul fronte Liverpool, qualche nodo da sciogliere. Joe Gomez e Conor Bradley sono fuori, Cody Gakpo resta in dubbio. Occhi puntati su Szoboszlai, che ha mostrato segni di fatica: Arne Slot potrebbe affidarsi ancora a Harvey Elliott, il match-winner dell’andata. In attacco, solita artiglieria pesante con Salah, Luis Díaz e Darwin Nuñez.

Il PSG, invece, ha gestito le energie. Dembélé, entrato nella ripresa contro il Rennes, ha avuto bisogno di appena trenta minuti per segnare due gol. Segnali di un giocatore pronto a incidere. Accanto a lui, spazio ai soliti noti: Kvaratskhelia, Barcola, Vitinha. Servirà il miglior PSG per abbattere il muro Van Dijk-Allison.

La notte che cambia tutto

Un’eliminazione non avrebbe lo stesso peso per entrambe. Per il Liverpool, sarebbe un colpo ma non una tragedia: la Premier League è sotto controllo, il ciclo di Slot è solo all’inizio. Il PSG, invece, ha bisogno di questa Champions più di ogni altra cosa. Dalla proprietà a Luis Enrique, tutti vogliono mettere fine a un’ossessione lunga oltre un decennio.

Un risultato deciso da un dettaglio, un errore, una magia. La bilancia può inclinarsi in qualsiasi momento. Il PSG completerà la rimonta o Anfield sarà ancora una volta il teatro di un destino ineluttabile?

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-PSG

Anfield Road, ore 20.45

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Elliott, Gravenberch; Salah, Nunez, Diaz

Allenatore: Arne Slot

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Allenatore: Luis Enrique

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania)