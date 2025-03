Maxi-squalifica per Angel Correa per insulti all’arbitro, ecco cosa gli ha detto

L’Atletico Madrid dovrà fare a meno di Ángel Correa per le prossime cinque partite. La Federcalcio spagnola (RFEF) ha ufficializzato la squalifica dell’attaccante argentino dopo gli insulti rivolti all’arbitro Cuadra Fernández durante la sfida contro il Getafe, persa dai colchoneros per 2-1.

Cosa è accaduto

Il rosso diretto era arrivato all’88’, in seguito a un intervento con il piede a martello su Djené, giudicato falloso dopo il controllo al VAR. Fin qui nulla di straordinario, se non fosse che Correa, una volta espulso, ha ripetutamente insultato il direttore di gara. Parole annotate nel referto arbitrale, che hanno portato il Comitato disciplinare a infliggergli una sanzione severa: una giornata per il fallo, altre quattro per gli insulti.

Quali partite salterà Correa?

L’assenza dell’attaccante 30enne rappresenta un problema non da poco per Diego Simeone. Correa salterà sfide chiave della stagione, comprese quelle contro Barcellona, Espanyol, Siviglia e Valladolid in campionato, oltre al ritorno della semifinale di Copa del Rey contro i blaugrana. Con sette reti in 38 presenze stagionali, il suo contributo offensivo, pur non essendo il più prolifico, resta fondamentale nelle rotazioni del tecnico argentino.

L’Atletico si trova ora ad affrontare un calendario fitto senza uno dei suoi giocatori più esperti, in un momento della stagione in cui ogni punto pesa. Simeone dovrà trovare soluzioni alternative, magari rilanciando Morata o affidandosi al talento di Griezmann. Ma il vero nodo resta la gestione dell’emotività di una squadra che, nelle ultime settimane, ha mostrato segni di nervosismo. La stagione entra nella sua fase cruciale e l’assenza di Correa rischia di lasciare un segno. Quanto peserà questa squalifica nei prossimi impegni dell’Atletico?