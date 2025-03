Brutta tegola per il Barcellona, stagione finita per Marc Casadò?

Il Barcellona dovrà fare a meno di Marc Casado per le prossime otto settimane. Il centrocampista catalano ha riportato una lesione parziale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro nella vittoria per 4-2 contro l’Atlético Madrid, un infortunio che rischia di complicare i piani di Hansi Flick in un momento cruciale della stagione.

Il 21enne, pilastro della rotazione blaugrana con 37 presenze stagionali, ha dovuto lasciare il campo al 67′ del match contro i Colchoneros. La diagnosi successiva ha confermato i timori: un problema serio che lo costringerà a un periodo di trattamento conservativo, con un ritorno previsto non prima di maggio. Una perdita non da poco per una squadra che si gioca tutto nei prossimi due mesi.

Un’assenza che pesa sulla corsa al titolo

Con il Barcellona in vetta alla Liga, davanti al Real Madrid solo per differenza reti, ogni dettaglio può fare la differenza. Casado, pur non essendo un titolare inamovibile, ha dimostrato di essere una risorsa fondamentale per Flick, capace di offrire equilibrio e solidità nei momenti più delicati della partita. La sua assenza riduce le opzioni a centrocampo proprio quando la lotta per il titolo si infiamma.

La situazione si complica ulteriormente se si considera il calendario: il Barça, oltre a difendere il primato in campionato, dovrà affrontare una serie di sfide decisive in Europa e in Copa del Rey. L’infermeria, in questo momento della stagione, non è il posto in cui una squadra vuole perdere i suoi uomini migliori.

Incognite e strategie per il futuro

Il Barcellona ha ancora un vantaggio: una partita da recuperare. Ma senza Casado, Flick dovrà rivedere le rotazioni, affidandosi ancora di più ai suoi titolari o dando spazio a qualche giovane della cantera. L’esperienza del tecnico tedesco sarà cruciale per trovare l’equilibrio giusto in un calendario congestionato.

Oltre alla Liga, resta il sogno di un possibile triplete. Il pareggio 4-4 nella semifinale di Copa del Rey contro l’Atlético Madrid lascia tutto aperto per il ritorno, mentre la sfida contro il Borussia Dortmund nei quarti di Champions League si preannuncia come uno scontro senza margine d’errore.

La stagione entra nella sua fase più calda. Il Barcellona può ancora inseguire tutti i suoi obiettivi, ma una cosa è certa: lo farà senza Marc Casado. E il finale di questa storia è ancora tutto da scrivere.