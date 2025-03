Kingsley Coman verso l’addio al Bayern a fine stagione: due opzioni sul tavolo per l’ex Juventus

Dopo nove stagioni con il Bayern Monaco, Kingsley Coman sembra destinato a lasciare l’Allianz Arena al termine dell’annata 2024-25. L’indiscrezione, riportata da Sky Sports Germany, ha iniziato a prendere forma nel tardo pomeriggio di ieri, quando il giornalista Florian Plettenberg ha rivelato l’intenzione del giocatore di cambiare aria. Il club bavarese, pur consapevole del valore del proprio esterno, appare disposto a facilitare la cessione.

Rapporti chiari, decisione definitiva

I rapporti tra il Bayern, l’entourage del giocatore e Coman stesso restano ottimi. Non si tratta di un addio forzato né di una frattura insanabile, ma di una scelta ponderata che tiene conto delle esigenze di entrambe le parti. Il Bayern, che valuta il cartellino tra i 30 e i 40 milioni di euro, vedrebbe nella cessione anche un’opportunità di risparmio, considerando il pesante ingaggio del giocatore: circa 17-18 milioni di euro annui con bonus inclusi.

Destinazione Arabia o Premier?

L’opzione più concreta per il futuro di Coman sembra portare in Arabia Saudita, dove i maggiori club della Saudi Pro League hanno già iniziato a sondare il terreno. L’appeal economico e la prospettiva di un ruolo da protagonista potrebbero essere leve decisive per convincere l’ex Juventus e PSG.

Tuttavia, non mancano altre alternative. Il Liverpool, attuale capolista della Premier League, avrebbe chiesto informazioni senza, per ora, affondare il colpo. L’interesse dei Reds potrebbe assumere contorni più concreti nelle prossime settimane.

Un’eredità da gestire

Da quando è arrivato a Monaco nel 2015, Kingsley Coman ha lasciato un’impronta profonda. 179 presenze in Bundesliga, 38 reti e, soprattutto, il gol che ha deciso la finale di Champions League 2020 contro il PSG. Un’icona del Bayern moderno, capace di alternare momenti di assoluta brillantezza a periodi segnati da infortuni ricorrenti.

Adesso il destino del francese sembra segnato. La questione non è più se lascerà il Bayern, ma piuttosto dove proseguirà la sua carriera. Arabia Saudita o Premier League? Il mercato estivo fornirà la risposta.