Borussia Mönchengladbach-Mainz: sfida tra ambizioni europee e certezze difensive

Il Borussia Mönchengladbach si avvicina alla sfida con il Mainz (stasera alle 20.30) con il vento in poppa. Una sola sconfitta nelle ultime sei partite ha rilanciato le ambizioni europee dei Fohlen, ora a un solo punto dalla zona coppe. L’ultimo successo, un secco 3-0 in trasferta contro l’Heidenheim, ha confermato una tendenza curiosa: nelle ultime cinque gare della squadra di Gerardo Seoane, il computo delle reti complessive si è fermato sempre a tre, senza eccezioni. Un dettaglio che potrebbe avere il suo peso nella sfida imminente.

Tuttavia, i numeri casalinghi non sono altrettanto rassicuranti. Il Borussia Park ha regalato poche soddisfazioni nel 2024, con una sola vittoria in quattro gare. A pesare ulteriormente sulle prospettive dei padroni di casa è il rendimento negli scontri diretti interni: gli ultimi quattro confronti con il Mainz in Renania si sono chiusi senza successi (due pareggi e due sconfitte). E c’è di più: l’unica partita disputata in casa di venerdì in questa stagione si è risolta con una sconfitta contro il Bayer Leverkusen. Gli indizi si sommano, e il Borussia dovrà invertire questa tendenza per non perdere contatto con la zona alta della classifica.

Dall’altra parte, il Mainz arriva con un ruolino di marcia invidiabile. La formazione allenata da Bo Henriksen è imbattuta da quattro partite e ha ottenuto tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali in rimonta contro l’RB Lipsia. In questo mini ciclo positivo, la difesa si è dimostrata un baluardo quasi invalicabile, subendo appena un gol. Un dato che si inserisce in un contesto più ampio: con numeri alla mano, il Mainz vanta la seconda miglior retroguardia dell’intero campionato.

Sul piano delle trasferte, i ’05ers’ si stanno rivelando una squadra solida. Sei successi e due pareggi su dodici incontri lontano da casa ne fanno una delle squadre più efficaci fuori dalle mura amiche. Tuttavia, c’è un dato che fa riflettere: nelle ultime dodici trasferte di Bundesliga giocate di venerdì, il Mainz ha ottenuto una sola vittoria. Un dettaglio che potrebbe trasformarsi in un ostacolo psicologico al momento della sfida.

Protagonisti attesi

I riflettori saranno puntati su Robin Hack e Nadiem Amiri. Hack ha già dimostrato di poter essere decisivo nelle vittorie interne del Borussia, segnando il secondo gol nell’ultimo successo casalingo e firmando una doppietta nella recente sfida vinta 3-0. Dall’altra parte, Amiri sta vivendo la miglior stagione della sua carriera in termini di partecipazione ai gol: cinque reti e quattro assist lo rendono un’arma fondamentale per il Mainz. E c’è un altro dettaglio che non può essere trascurato: cinque delle sue reti in carriera sono arrivate proprio contro il Borussia Mönchengladbach.

Il fattore scontri diretti

Il Mainz non perde contro il Borussia da otto partite consecutive, un record assoluto contro qualsiasi avversario attualmente in Bundesliga. Un dominio statistico che potrebbe pesare sulla fiducia degli uomini di Seoane, già consapevoli delle difficoltà nel fare risultato davanti al proprio pubblico. Riuscirà il Borussia a rompere questa serie negativa o il Mainz allungherà ulteriormente il proprio dominio sugli scontri diretti? La risposta, come sempre, arriverà dal campo.