Mbappé pronto a fare la storia: ecco il record del Real Madrid in vista, neanche Ronaldo c’è riuscito

Kylian Mbappé è una macchina da gol, ed è pronto per fare la storia del Real Madrid. Ecco il primato che può battere in questa stagione.

La Liga è sempre più accesa in questa fase finale di stagione, con Barcellona e Real Madrid che sono appaiate in vetta classifica a quota 60 punti, ma occhio anche all’Atletico Madrid, che segue a 56, ma con le ultime due sconfitte è sembrata entrare in una fase di difficoltà. In questa parte di campionato, tutti gli occhi sono puntati su Kylian Mbappé, finalmente salito in cattedra, e che sta mettendo nel mirino un record che avrebbe del clamoroso.

Pensate che neanche Cristiano Ronaldo è riuscito a portarlo a casa, uno dei pochi nel corso della sua esperienza con le Merengues. Dal canto suo, per essere un classe 1998 Mbappé ha già vinto una quantità esagerata di trofei, diventando campione del mondo con la Francia nel 2018 a 19 anni, ed ora sogna la prima Champions League in carriera. A questo punto, andiamo a scoprire qual è il record che il nativo di Parigi sta per strappare ad un ex Real Madrid, in modo da entrare già nella leggenda di questo club.

Mbappé, ecco qual è il record che sta ormai per battere

Escludendo infortuni e problematiche extra-calcistiche che ovviamente non auguriamo a nessun atleta, Kylian Mbappé è pronto per firmare un record storico con la maglia del Real Madrid. Nello specifico, potrebbe superare i 37 gol segnati nella stagione d’esordio con i Galacticos da Ivan Zamorano, che risale ormai a 33 anni fa. Il cileno mise a referto questo numero impressionante di reti in 45 partite giocate, e neanche Cristiano Ronaldo riuscì a fare tanto al debutto. CR7 si fermò infatti a 33 gol nella stagione 2009-2010, però in 35 partite giocate. Lui è infatti colui con la maggior percentuale di gol segnati, 0,94 a partita.

Al momento, Mbappé è al quarto posto in questa speciale graduatoria, alle spalle anche di Ruud van Nistelrooij, che segnò 33 gol in 47 partite. Il francese, attualmente, è a quota 31 gol con una buona parte della stagione ancora da disputare, e sin qui ha giocato 44 partite. Ci sono almeno 16 partite ancora certe da giocare per battere il primato di Zamorano, più altre eventuali in caso di progressione nella fase finale della Champions League del suo Real Madrid. Al momento, la media gol del transalpino è di 0,7 gol a partita, e sarà interessante vedere se riuscirà a perfezionare anche questo dato.