Luka Modric e l’ipotesi ritiro anticipato, arriva l’ammissione del croato: tifosi del Real Madrid sotto shock

Il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, ha fatto un annuncio che ha spiazzato anche Carlo Ancelotti. Scopriamo cosa ha dichiarato.

La pausa delle nazionali ha portato Luka Modric a volare in Croazia dove si giocherà un posto nelle semifinali della Nations League con la partita di ritorno contro la Francia, dopo il super risultato nella gara di andata a Spalato (2-0). Prima del match, il nativo di Zara si è esposto su un tema piuttosto delicato.

Dal 2006 Modric fa parte della nazionale croata, della quale è il primatista di presenze. E’ sceso in campo in quattro campionati del mondo (2006, 2014, 2018 e 2022, classificandosi al secondo posto nell’edizione del 2018 e al terzo posto in quella del 2022) e a cinque campionati d’Europa (2008, 2012, 2016, 2020 e 2024). Con la nazionale croata ha celebrato il secondo posto nella UEFA Nations League 2022-2023. Nel 2018 ha alzato il Pallone d’oro, il Best FIFA Men’s Player, il UEFA Men’s Player of the Year e il premio come miglior giocatore del campionato del mondo.

È stato, inoltre, eletto una volta migliore giocatore della Coppa del mondo per club e due volte miglior centrocampista della UEFA Champions League (2017 e 2018) e inserito nella squadra della stagione della UEFA Champions League in 6 occasioni (2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022 e 2023-2024). Vanta il primato di vittorie del premio di calciatore croato dell’anno, rientrando ella ristretta cerchia dei calciatori con più di 1000 presenze in carriera.

Il desiderio di Modric

“Non ci penso adesso, ma ho già detto che mi piacerebbe ritirarmi nel Madrid perché sarebbe un sogno che si avvera, ma vedremo cosa succederà. C’è ancora molto da fare nella stagione e devo concentrarmi su quello che resta, perché ci sono molte partite. Vedremo cosa succederà perché non ho fretta“, ha affermato il croato. Il Real è ancora in lotta per tutte le coppe con un Mbappé pronto a fare la storia nella sua prima annata al Bernabeu.

In molti pensano che questa sia l’ultima stagione di Modric. Sta andando avanti con rinnovi annuali. Luka ha preso parte a 20 partite in questa annata, più altre 23 partendo dalla panchina, distribuite nei 2.087 minuti giocati finora con la maglia del Madrid. Ha già marcato quattro reti, fornendo sette assist. Per lo stile di gioco, l’abilità nel servire assist per i compagni e la somiglianza fisica è stato ribattezzato “il Johan Cruijff croato”.