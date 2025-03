Il rimpianto del Manchester United: il nuovo Cristiano Ronaldo ha firmato per gli avversari

Le stelle più splendenti del calcio mondiale hanno cominciato a strappare contratti faraonici con i top club europei, distruggendo numerosi record di precocità.

Il Manchester United sta vivendo uno dei momenti più complessi della sua storia. I Red Devils, in passato, incutevano paura alle avversarie, semplicemente pronunciando i nomi della formazione. Da Giggs a Keane, passando per Cristiano Ronaldo, Paul Scholes e Carlos Tevez, nessuno ha conquistato più titoli in Inghilterra. Allo United in questa annata è rimasto solo l’obiettivo di vincere l’Europa League per centrare il passaggio alla prossima edizione della Premier League.

Nel campionato inglese lo United è piombato in tredicesima posizione, soli 3 punti in più del Tottenham, altra nobile decaduta. La squadra allenata da Amorim proverà a rimpolpare la squadra con nuovi innesti nella prossima sessione di calciomercato per alzare l’asticella. Uno dei talenti migliori del calcio europeo è Geovany Tcherno Quenda. Nato in Portogallo il 30 aprile 2007 è ala destra o terzino destro che si sta facendo notare con la maglia dello Sporting CP. Quenda è stato promosso in prima squadra nel 2024 ed è diventato una colonna portante della formazione portoghese.

Ha fatto parte della squadra under 17 che si è classificata seconda nel Campionato europeo under 17 UEFA del 2024. Si è trasferito insieme alla famiglia in Portogallo da bambino e ha cominciato la sua carriera ad Amadora, nella squadra under 10 del Damaiense nella stagione 2016-17. Dopo due annate nella squadra giovanile del Benfica ha scelto di vestire la maglia dello Sporting CP perché il Benfica non è riuscito a fornirgli una stanza al Campus Benfica come gli era stato promesso. Quenda ha scelto di rappresentare il Portogallo a livello internazionale.

Quenda, che rimorso per il Manchester United

Il 14 marzo 2025, Quenda ha accettato l’offerta del club della Premier League Chelsea in vista del 2026, bruciando sul tempo lo United. L’accordo con il Chelsea vale 40 milioni di sterline. Per ora resterà allo Sporting e si trasferirà a Londra nel 2026, quando lo attenderà un contratto di sette anni con l’opzione di altri 12 mesi. Nella prossima doppia sfida della nazionale portoghese potrebbe scendere in campo contro la Danimarca, insieme a Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes.

Molti addetti lo hanno già paragonato a Cristiano Ronaldo. L’ex calciatore del Manchester United ha fatto la storia sotto la guida di Alex Ferguson. Da tempo la formazione è alla ricerca di nuovi talenti che possano cogliere l’eredità del fenomeno di Madeira. Quale miglior prospetto per l’allenatore portoghese Amorim ci sarebbe potuto essere? Quenda, invece, farà la differenza dal 2026 con i Blues.