L’Inter ora trema: un club europeo mette gli occhi sul suo gioiello, il mercato si infiamma

L’Inter ha messo una seria ipoteca sullo Scudetto vincendo con l’Atalanta, ma ora deve prestare attenzione al mercato. Ecco i particolari.

Il turno del week-end di Serie A che si è concluso domenica potrebbe essere stato determinante in ottica Scudetto, visti i risultati che sono maturati. Il Napoli di Antonio Conte è rimasto bloccato sullo 0-0 a Venezia, un pareggio sanguinoso, aggravato da quanto accaduto nel match serale tra Atalanta ed Inter. La squadra di Simone Inzaghi si è imposta per 0-2, mettendo una seria ipoteca sul secondo Scudetto consecutivo. Infatti, i nerazzurri ora conducono con 64 punti, contro i 61 dei partenopei.

Si fa più difficile il cammino dell’Atalanta, che dopo il 0-4 inflitto alla Juventus allo Stadium era pienamente rientrata nella lotta per il vertice, ma ora è precipitata a -6, con un occhio allo strepitoso Bologna che si è rifatto sotto, a sole 5 lunghezze di distacco dai bergamaschi. Nel frattempo, l’Inter deve dare uno sguardo anche al mercato, con una big europea che punta ad uno dei suoi giovani più interessanti. Nelle ultime ore sono emerse delle voci interessanti che riguardano alcune trattative che potrebbero presto iniziare, ed i padroni della Serie A non possono restare a guardare.

Inter, il Manchester United ora si interessa ad Esposito

Secondo quanto emerge dalla Spagna, in particolare dal sito web “Todofichajes.com“, il Manchester United avrebbe messo gli occhi addosso a Francesco Pio Esposito, giovane talento classe 2005 di proprietà dell’Inter, che sta letteralmente incantando con la maglia dello Spezia, terza in Serie B, a cui è stato mandato in prestito dai nerazzurri. In questa stagione, Esposito ha già messo a segno la bellezza di 14 reti, dimostrandosi un attaccante fatale per le difese in molteplici occasioni. Il 19enne è una delle punte di diamante delle giovanili dell’Inter, che ha deciso di rinnovargli il contratto sino al 2030.

Il segnale è forte e rende bene l’idea di quanto la dirigenza del club meneghino creda in questo ragazzo, ma gli altri non stanno a guardare. Il Manchester United ha infatti manifestato interesse per Esposito, che il 28 di giugno prossimo compirà 20 anni. Sarà interessante valutare quelle che saranno le prossime mosse dello United, un club che vuole rialzarsi partendo dai giovani dopo anni molto complicati per una società storica.