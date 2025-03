Che fine ha fatto Robert Acquafresca? Cosa fa oggi l’ex attaccante di Cagliari e Bologna

Robert Acquafresca ha lasciato il calcio da diversi anni, ed oggi vi racconteremo la sua carriera e di cosa si occupa oggi. Ecco i dettagli.

Nel mondo del calcio, tanti volti spariscono improvvisamente dai radar e ci portano a porci la classica domanda: “Ma che fine ha fatto?“. Per questa sorta di “rubrica”, oggi affronteremo la carriera di Robert Acquafresca, nato a Torino l’11 settembre del 1987, e che ha avuto un’importante esperienza in Serie A. Di ruolo attaccante, è alto 1,85 metri e pesa 78 kg, ed il suo addio al calcio è avvenuto nel 2020, dopo alcune stagioni difficili e che lo avevano portato a non strappare più contratti con diverse squadre.

Nato a Torino, è cresciuto ad Alpignano ed è figlio di padre pugliese e madre polacca. Dal punto di vista tecnico, era un centravanti molto abile nel gioco aereo, per via della sua notevole capacità di elevarsi, sfruttando al meglio la propria altezza. Il debutto in Serie A è avvenuto con il Treviso, nel giorno del suo 18esimo compleanno, collezionando ben 8 presenze nella massima serie nella sua prima stagione. Mette a segno 11 reti in 35 presenze l’anno dopo, sempre con la squadra veneta in Serie B. Acquafresca ha poi collegato la sua carriera a diverse compagini.

Acquafresca, ecco di cosa si occupa oggi

Robert Acquafresca è passato al Cagliari nel 2007 debuttando con una doppietta in Coppa Italia, e dopo due stagioni in Sardegna è passato all’Atalanta. Ha collezionato anche diverse presenze con la maglia delle giovanili della Nazionale Italia, dall’Under 17 all’Under 21, vestendo anche quella dell’Italia Olimpionica nel 2008, segnando anche una rete. Dopo alcuni trascorsi al Genoa è tornato al Cagliari, per poi uscire dall’Italia andando al Levante, con 3 con in 13 presenze.

In seguito, è tornato al Bologna, per poi vestire la maglia della Ternana nel 2017 e quella del Sion, in Svizzera, nel biennio seguente. Dopo un paio d’anni di inattività, Acquafresca ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, ed ha poi spiegato in un’intervista di cosa si occupa al giorno d’oggi. Robert vive oggi a Cagliari e si occupa di investimenti immobiliari, lasciando del tutto il mondo del calcio e dello sport. Chissà che in futuro non decida di tornare magari come dirigente, ma non sembra questo essere il suo caso.