Quanto sono ricchi in realtà gli Agnelli? Hanno un conto corrente da capogiro

La famiglia Agnelli è tra le più ricche d’Italia. Il loro patrimonio è impressionante e ha fatto le fortune anche della Juventus.

La famiglia Agnelli è tra le più conosciute al globo per la loro posizione privilegiata. Tutto è nato dal successo commerciale delle vetture FIAT. Imprenditori da generazioni sono giunti agli oneri della cronaca per i risultati ottenuti con il club Juventus. Gran parte dei fondi che sono stati poi finiti nella casse della Vecchia Signora sono arrivati dalle vendite di auto FIAT.

La storia della ricchezza degli Agnelli ha radici molto profonde. Dalla produzione dello zucchero si è passati alla seta. Disponendo di numerosi terreni e grandi possibilità economiche, la famiglia Agnelli si divise nel ramo imprenditoriale e in quello associato a professioni nell’ambito medico e legale. Giovanni Agnelli, nonno di Gianni, diede un impulso nuovo all’economia italiana, cavalcando il trend delle auto. Insieme ad altri soci, appartenenti alla nobiltà piemontese, fondò la FIAT nel 1899. Giovanni divenne amministratore delegato e presidente nonché fondatore e primo presidente dell’Istituto Finanziario Industriale.

La posizione economica degli Agnelli

E’ difficile che in una famiglia italiana non vi sia stato un membro che ha acquistato una FIAT. Inoltre, la squadra più tifata d’Italia ha fatto grandi gli Agnelli. Fino alle dimissione avvenute a fine novembre 2022, a capo della Juventus c’era Andrea Agnelli. Dopo 12 anni, caratterizzati dai 9 scudetti di fila, la squadra è stata costretta a una rifondazione dopo l’ennesimo scandalo. I risultati per ora non sono all’altezza delle aspettative la Vecchia Signora condivide un primato con il modesto Osasuna.

Oltre ad Andrea Agnelli, i nipoti di Gianni Agnelli, John, Lapo e Ginevra vantano una posizione da sogno. Il Gruppo Exor che al proprio interno, oltre alla FIAT, vanta la compagnia di capital good CNH Industrial, la Ferrari, il gruppo industriale Iveco, la società calcistica Juventus, il settimanale The Economist e il gruppo editoriale GEDI è tra i più solidi al mondo.

Il Gruppo Exor ha un Gross Asset Value (valore lordo degli attivi) di oltre 33 miliardi di euro: il 65% deriva dalle partecipazioni in Ferrari, Stellantis e CNH industrial. Un 10% arriva dalle partecipazioni in Juventus, Iveco, Institut Mérieux, Christian Louboutin, Via, The Economist, GEDI e altre aziende. Infine, il 5% proviene da altre attività di Ventures (ex Seeds). John Elkann, Presidente della Ferrari, avrebbe un patrimonio di 2 miliardi di euro. Lapo e Ginevra hanno avuto, in maniera egualitaria, un totale del 20,6% di eredità del nonno. Quindi non se la passano male con circa 900 milioni di euro a testa. Andrea Agnelli, il cui patrimonio secondo fonti del web è di 400 milioni di euro, potrebbe tornare a capo della Juventus.