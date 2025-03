L’attaccante più forte del momento si libera a zero, lo vuole anche l’Inter: è l’affare del 2025

Il mercato è già iniziato e diverse squadre italiane si stanno muovendo per individuare dei rinforzi. Ecco su chi ha messo gli occhi l’Inter.

I nerazzurri sono primi in classifica e ancora in lotta su tutti i fronti. La squadra allenata da Simone Inzaghi sta dettando legge, grazie a una struttura ben amalgamata, costruita nel corso degli anni. I campioni d’Italia in carica hanno tutta la possibilità di confermarsi al vertice anche in questa stagione, ma stanno già pensando a come investire i soldi sull’ingaggio di un attaccante che potrebbe fare faville, in futuro, in Serie A.

Il suo nome è Jonathan Christian David. E’ nato in Canada ed è l’attaccante del Lilla e della nazionale canadese. Cresciuto tra i settori giovanili dell’Ottawa Gloucester e Ottawa Internationals, nel 2018 venne comprato dal Gent, con cui ha esordito in Europa come professionista. Nel 2020 transitò al Lilla, dove ha vinto un campionato francese (2020-2021) e una Supercoppa francese (2021). Con la nazionale canadese, della quale è il miglior marcatore di sempre, ha preso parte a un campionato del mondo (2022), una CONCACAF Gold Cup (2019) e due CONCACAF Nations League (2019-2020, 2022-2023).

Ha iniziato a dare i primi calci a un pallone sulle strade di Brooklyn, distretto di New York. Nato da genitori haitiani, all’età di 6 anni, volò in Canada con la famiglia ad Ottawa. Possiede la cittadinanza statunitense e canadese. Figurerebbe come extracomunitario ma le sue skill potrebbero fare la differenza anche nel super tattico calcio italiano. A livello individuale ha vinto una volta la classifica marcatori della Gold Cup (2019) e del campionato belga (2019-2020).

Le caratteristiche di Jonathan Christian David

Si tratta di una seconda punta che può giocare anche come centravanti puro. Dotato di un ottimo tiro, David è abile nel tagliare in area di rigore. E’ bravo a muoversi negli spazi, potendo contare su un fisico agile. Sotto alcuni aspetti ricorda per velocità e killer instinct Victor Osimhen, altro attaccante ex Lille che in Italia si è elevato a bomber massimo con la maglia del Napoli, permettendo alla squadra campana di vincere il terzo tricolore della loro storia.

Jonathan Christian David ha uno straordinario fiuto del gol, risultando duttile su tutto il fronte offensivo. Ha una visione di gioco ampia e sa calciare bene con entrambi i piedi. E’ anche un rigorista, aspetto che denota sangue freddo e grande concentrazione. Si inserirebbe a meraviglia nel pacchetto di giocatori offensivi di cui dispone Simone Inzaghi.