Qual è la squadra più forte di tutti i tempi in Serie A? Il record è mostruoso

Dal 1929 ad oggi possiamo fare una somma dei valori delle squadre più forti della Serie A. Ecco chi c’è al primo posto.

Il campionato di Serie A è sempre stato uno dei più spettacolari al mondo. La graduatoria perpetua del campionato italiano, di valore puramente statistico, rende l’idea della forza di alcune squadre che da quasi un secolo sono in cima. Nella classifica vi sono le statistiche di tutte le 68 squadre che hanno preso parte ad almeno una delle 92 edizioni del campionato di Serie A dalla sua istituzione nel 1929.

Vi anticipiamo che nelle prime 10 posizioni vi sono i migliori club che, ancora oggi, lottano per le posizioni di vertice della graduatoria. Le sole eccezione nella graduatoria perpetua, disponibile su Wikipedia, sono le stagioni 1943-1944 e 1944-1945, non disputate a causa della seconda guerra mondiale, e 1945-1946. Non considereremo nemmeno i punti del campionato in corso. La classifica è calcolata sul punteggio generale effettivamente registrato, al netto delle penalità, e considerando due punti a vittoria fino alla stagione 1993-94 e tre punti a vittoria in seguito.

La squadra con più punti in Serie A

Nella valutazione di parità viene considerata la differenza reti e, in seguito, il numero di gol segnati. Sono esclusi gli incontri di spareggio, i quali non assegnano punti in classifica. Sono calcolati, invece, in apposite colonne, i punteggi valutando tutte le vittorie da due punti o tutte le vittorie da tre punti, sempre al netto delle penalità.

Nella classifica perpetua della Serie A c’è la Juventus al primo posto che ha fatto 4865 punti. La Vecchia signora è davanti a Inter (4602) e Milan (4405). Giù dal podio vi sono Roma (4080), Fiorentina (3555), Lazio (3444), Napoli (3334), Torino (3033), Bologna (2936) e al decimo posto la Sampdoria (2502). Fondata nel 1897 da un gruppo di studenti liceali locali, la Juventus è il secondo club professionistico per anzianità tra quelli tuttora attivi nel Paese, dopo il Genoa. Con 36 scudetti, 15 coppie Italia e 9 supercoppe italiane è il club più amato e anche più odiato da tutti gli altri tifosi della Serie A.

In questa annata, dopo gli anni con Allegri, la proprietà ha deciso di investire su Thiago Motta. L’allenatore che aveva fatto un miracolo con il Bologna non si sta ripetendo sulla panchina bianconera. La squadra torinese è uscita, malamente, dalla Champions. Inoltre, in Serie A occupa la quarta posizione. C’è una curiosa statistica sulla Vecchia Signora. Con dieci giornate la termine l’obiettivo sarà quello di qualificarsi alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie.