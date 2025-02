Il curioso record che si contendono Osasuna e Juventus

La stagione dell’Osasuna si sta trasformando in un enigma. Una squadra costruita per una salvezza senza patemi si trova ora in una situazione ambivalente: abbastanza solida da tenere a distanza la zona retrocessione, ma incapace di fare il salto di qualità verso l’Europa. E il motivo principale si chiama pareggi.

Con undici gare terminate in parità, il club navarro è la seconda squadra delle cinque grandi leghe europee con più “X” in classifica. Davanti a tutti c’è solo la Juventus, con tredici pareggi, mentre al fianco degli spagnoli resiste il Bologna. Numeri che, se da un lato garantiscono continuità, dall’altro lasciano l’amaro in bocca a chi sogna traguardi più ambiziosi.

Il fattore campo e il dilemma trasferta

I numeri raccontano una storia particolare. Il Sadar è un fortino: l’Osasuna ha il sesto miglior rendimento interno del campionato, con cinque dei suoi pareggi maturati tra le mura amiche contro avversari di ogni calibro, dal Real Madrid al Villarreal. Ma quando si varcano i confini di Pamplona, la musica cambia.

Lontano da casa, la squadra di Vicente Moreno scivola fino al sedicesimo posto nella classifica delle trasferte, raccogliendo altri sei pareggi. Ecco il vero nodo: troppi punti lasciati per strada in partite che potevano essere chiuse diversamente. Un difetto che, se non corretto, rischia di far sfumare qualsiasi sogno europeo.

La classifica dei “re del pareggio” in Europa

L’Osasuna non è l’unico club bloccato in questa spirale di risultati interlocutori. Oltre alla Juventus, che sorprendentemente ha più pareggi (13) che vittorie (12) e si mantiene comunque nelle zone alte della Serie A, ci sono squadre come il Bologna (11), l’Athletic Bilbao, il Getafe e il Leganés (9) che popolano la parte alta di questa curiosa graduatoria.

In Premier League, Brighton ed Everton (10) non sono lontani, mentre in Bundesliga, con due giornate in meno, Bayer Leverkusen e RB Lipsia si fermano a 8. In Ligue 1, il primato spetta al Nantes (9).

Ma il dato che più colpisce resta quello bianconero: con appena una sconfitta (contro il Napoli), la squadra di Thiago Motta ha costruito la propria classifica sulla solidità e sull’assenza di crolli. Una strategia che in Italia funziona, ma che in Spagna, dove la corsa europea è più fluida, rischia di trasformarsi in un freno.

Domenica arriva il Valencia: svolta o altra “X”?

Il prossimo banco di prova per Osasuna sarà il Valencia, atteso domenica al Sadar. Una squadra che in trasferta non ha ancora trovato il successo stagionale. Un’occasione per gli uomini di Moreno, che potrebbero sfruttare la fragilità esterna degli avversari per portare a casa tre punti pesanti.

Ma c’è un’ombra che aleggia su questa sfida. L’Osasuna saprà finalmente sbloccarsi, oppure aggiungerà un altro pareggio alla sua collezione? E se così fosse, il record della Juventus sarebbe davvero in pericolo…