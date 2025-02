Como, sempre più difficile trattenere Nico Paz: ora c’è la concorrenza di 4 big di Premier League

Il Real Madrid ha un piano chiaro per Nico Paz. Il giovane centrocampista argentino, attualmente in forza al Como, sembra destinato a rientrare alla base nella prossima estate. Il club spagnolo, che ha mantenuto il 50% dei diritti sul giocatore, può esercitare una clausola di recompra fissata a 8 milioni di euro nel 2025, cifra destinata ad aumentare nelle stagioni successive. Ma c’è un dettaglio che potrebbe cambiare tutto: l’interesse crescente della Premier League.

Il talento ventenne, che sta impressionando nel campionato italiano, è diventato un nome caldo sul mercato. Se il Como spera di trattenerlo, a corteggiare Paz non sono solo i lombardi. In Inghilterra, diversi club hanno messo gli occhi su di lui, con il Tottenham in prima linea, seguito da Arsenal, Chelsea e Manchester City. Il rischio per il Real Madrid è evidente: la competizione economica con la Premier potrebbe complicare il suo ritorno al Bernabéu.

La strategia del Real Madrid

La posizione del Real Madrid è chiara: riportare Nico Paz a casa e valutarlo durante la preparazione estiva. L’idea è quella di concedergli un’opportunità con Carlo Ancelotti, che potrebbe inserirlo gradualmente nella rosa. Tuttavia, l’attenzione della Premier League cambia le carte in tavola. Se un’offerta irrinunciabile dovesse arrivare, il club madrileno potrebbe trovarsi di fronte a una decisione difficile: trattenerlo e puntare su di lui o accettare una cessione economicamente vantaggiosa.

Il pressing del Tottenham

In questo scenario, il Tottenham si sta muovendo con particolare insistenza. Il club londinese, sempre attento ai giovani talenti, vede in Paz un elemento perfetto per il proprio progetto tecnico. Gli Spurs sono disposti a mettere sul tavolo una cifra interessante per strapparlo al Como e, di conseguenza, al Real Madrid. La loro strategia è chiara: anticipare la recompra dei blancos e chiudere l’affare prima che il giocatore torni in Spagna.

Un’estate di decisioni

Il futuro di Nico Paz si giocherà nei prossimi mesi. Il Como spera di trattenerlo, il Real Madrid vorrebbe riabbracciarlo, mentre la Premier League osserva da vicino, pronta a inserirsi con offerte difficili da ignorare. La prossima stagione potrebbe essere quella della sua definitiva consacrazione, ma resta da capire con quale maglia lo farà. E il tempo per decidere sta per scadere…