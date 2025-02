Chelsea, Tottenham e Arsenal: a Londra tifosi in rivolta contro le proprietà

Londra, capitale del calcio inglese, vive giorni di tensione. Le tre grandi squadre della metropoli, Chelsea, Tottenham e Arsenal, sono al centro delle polemiche, con le rispettive tifoserie sempre più insoddisfatte della gestione societaria e del rendimento sportivo. Proteste, contestazioni e accuse stanno diventando il sottofondo abituale nei dintorni dei rispettivi stadi.

Chelsea: soldi spesi, risultati deludenti

Il malcontento più acceso si registra tra i tifosi del Chelsea, ormai esasperati dalla gestione di Todd Boehly e del consorzio BlueCo. Nonostante un investimento di oltre un miliardo di sterline, la squadra diretta da Enzo Maresca fatica a convincere. Il quarto posto in Premier League non basta a placare l’ira di una tifoseria che ha assistito a una serie di acquisti discutibili e a un cambio di allenatori costante.

Martedì sera, fuori da Stamford Bridge, i cori contro la dirigenza sono stati accompagnati da striscioni eloquenti: “Stop Killing Chelsea”, “Get out of our club”, “Wanted for crimes against Chelsea”. L’accusa principale? L’eccessiva attenzione agli affari commerciali e il progressivo distacco dai tifosi locali, sostituiti da un pubblico di turisti attratti dal fascino della Premier. Un’accusa che, in una città dove il calcio è identità, pesa come un macigno.

Tottenham: Levy nel mirino

Se a Stamford Bridge il bersaglio principale è Boehly, nel Tottenham la figura più contestata rimane Daniel Levy, alla guida del club da 24 anni. La frustrazione dei tifosi si condensa in uno striscione che lascia poco spazio all’interpretazione: “24 years, 16 managers, 1 trophy: time for a change”.

Il sontuoso Tottenham Hotspur Stadium è diventato uno dei punti di riferimento del calcio europeo per infrastrutture e modernità, ma questo non ha compensato la mancanza di trofei. Gli Spurs, in una lotta per la qualificazione alla Champions League, devono fare i conti con una rosa falcidiata dagli infortuni, ma l’impressione è che la radice del problema sia più profonda: la priorità data agli affari piuttosto che al successo sportivo. Un’accusa pesante, soprattutto in un club dove la passione per il calcio si mescola con una sete di vittorie mai soddisfatta.

Arsenal: il gol che non arriva

Meno turbolenta, ma altrettanto frustrante, la situazione dell’Arsenal. A differenza di Chelsea e Tottenham, i Gunners non contestano apertamente la dirigenza, ma il malcontento serpeggia tra i tifosi, convinti che la squadra abbia fallito nella programmazione del mercato.

L’assenza di un attaccante prolifico sta costando caro. Mikel Arteta si trova con una rosa talentuosa ma inefficace sotto porta, con i centrocampisti incapaci di garantire un adeguato supporto offensivo. L’assenza di alternative ha portato a esperimenti insoliti, come quello di schierare Riccardo Calafiori in posizione avanzata. Ma i risultati non sono stati quelli sperati.

Il titolo ormai sembra sfumato: il Liverpool viaggia a ritmo serrato e il distacco di 13 punti appare difficilmente colmabile. Due giornate senza segnare, una squadra che si è incagliata nel momento decisivo della stagione e un’ennesima annata che rischia di concludersi con la sensazione di aver lasciato per strada un’opportunità irripetibile. E se la frustrazione dei tifosi dovesse trasformarsi in una protesta più esplicita?

Un futuro incerto

Tre squadre, tre crisi diverse, un’unica città in fermento. Londra, cuore pulsante del calcio inglese, si interroga sul futuro dei suoi club più prestigiosi. Tra contestazioni, dubbi e speranze, la capitale inglese attende risposte. Ma arriveranno in tempo?