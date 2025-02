Inizia il conto alla rovescia, ecco quando il Liverpool può diventare campione

Con una marcia quasi inarrestabile, il Liverpool si avvicina sempre di più alla conquista della Premier League. I numeri parlano chiaro: con 67 punti in 28 partite, i reds hanno costruito un vantaggio di 13 lunghezze sull’Arsenal, che però ha una gara in meno. La matematica suggerisce che solo un crollo clamoroso potrebbe privare la squadra di Arne Slot del titolo, un trofeo che manca ad Anfield dal 2020. Ma quando potranno ufficialmente festeggiare?

Un traguardo già scritto?

Secondo i dati di Opta, il Liverpool ha il 98,7% di probabilità di laurearsi campione, contro l’esiguo 1,3% riservato ai Gunners. Una statistica che sembra chiudere ogni discussione. Eppure, Slot mantiene la calma: “Ci sono ancora dieci partite da giocare, il percorso è lungo”. Prudenza o scaramanzia?

Il calendario: snodo chiave tra Champions e Premier

Il Liverpool non scenderà in campo in campionato fino all’8 marzo, quando ospiterà il Southampton. Una pausa che potrebbe rallentare il ritmo ma che darà tempo alla squadra di ricaricare le energie per il doppio confronto in Champions League contro il PSG (5 e 11 marzo). In mezzo, la finale di Coppa di Lega contro il Newcastle a Wembley (16 marzo). Solo un match di Premier in tutto il mese: abbastanza per mantenere alta la tensione?

La possibile data dell’alirón

L’ipotesi più probabile per festeggiare il titolo porta al 3 maggio, quando il Liverpool affronterà il Chelsea a Stamford Bridge. Ma solo a condizione che l’Arsenal vinca tutte le sue partite. Un percorso netto dei londinesi, però, appare complicato. Al contrario, se il Liverpool continuerà a macinare vittorie e l’Arsenal dovesse inciampare, il titolo potrebbe arrivare addirittura prima: un’ipotesi suggestiva parla del 5 aprile contro il Fulham.

Il sogno della Kop: vincere contro l’Arsenal

Lo scenario più affascinante? Anfield in delirio il 10 maggio, con il Liverpool che conquista la Premier battendo proprio l’Arsenal, l’unica squadra che ancora matematicamente può contendergli il titolo. Un incrocio beffardo, che trasformerebbe la sfida in una resa dei conti definitiva. Un’occasione che i tifosi dei reds sognano già.

La storia della Premier ha già visto il Liverpool chiudere il discorso con larghissimo anticipo: nel 2019-20, i reds furono i primi a vincere con sette giornate d’anticipo. Un’impresa che potrebbe ripetersi. Ma per ora, resta solo un’ipotesi. Il conto alla rovescia è iniziato: quando scatterà il triplice fischio della certezza?