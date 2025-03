Tripletta di Bruno Fernandes e il Manchester United supera un turno complicatissimo contro la Real Sociedad

Il Manchester United si aggrappa a Bruno Fernandes per mantenere viva la stagione e superare l’ostacolo Real Sociedad negli ottavi di finale di Europa League. A Old Trafford, i Red Devils ribaltano il momentaneo svantaggio e chiudono con un perentorio 4-1, garantendosi il passaggio ai quarti con un complessivo 5-2 nel doppio confronto.

Dopo giorni turbolenti, tra proteste dei tifosi e l’inaugurazione di un nuovo stadio, l’undici di Rúben Amorim aveva un solo obiettivo: trovare sul campo la reazione necessaria per salvare una stagione fin qui deludente. Il piano, però, sembrava prendere subito una piega preoccupante.

L’avvio in salita e la risposta di Fernandes

Il copione dell’andata si ripete dopo appena dieci minuti, quando Matthijs de Ligt frana su Mikel Oyarzabal in area. Lo spagnolo non sbaglia dal dischetto, proprio come nella sfida di San Sebastián. Lo United, sotto 0-1, deve rincorrere ancora.

Ma in una squadra che fatica a trovare continuità, c’è un riferimento ineludibile: Bruno Fernandes. Il portoghese ha già dimostrato il suo talento su calcio piazzato nel weekend contro l’Arsenal, e anche stavolta non trema dagli undici metri: rigore perfetto e parità ristabilita dopo il fallo di Igor Zubeldia su Rasmus Højlund.

Il match si accende. Lo United cresce in intensità e trova gli spazi per colpire, ma la fiducia di Højlund sembra essersi sgretolata: il danese, a secco da 20 partite, si divora il vantaggio a porta spalancata.

Ritmo incessante e il secondo affondo

Nel secondo tempo, il copione si ripete con un’altra chiamata dell’arbitro dal dischetto. Questa volta è Aritz Elustondo a commettere l’errore fatale, stendendo Patrick Dorgu. Fernandes non si fa pregare e spiazza di nuovo il portiere, firmando il 2-1 e mettendo la partita in discesa.

La Real Sociedad, già fragile, si sfalda definitivamente quando Jon Aramburu si fa espellere per un fallo tattico su Dorgu lanciato in campo aperto. Da quel momento, la squadra spagnola smette di essere un ostacolo credibile.

Il colpo di grazia e la festa a Old Trafford

Con gli avversari in inferiorità numerica e ormai senza energie, il Manchester United affonda senza pietà. Fernandes completa la sua serata perfetta con una conclusione potente che non lascia scampo ad Álex Remiro, siglando il 3-1 e chiudendo definitivamente i giochi.

Nei minuti di recupero c’è spazio anche per Diogo Dalot, che raccoglie un assist di Højlund e scarica in rete il pallone del 4-1. Un sigillo che vale una qualificazione netta e rilancia i Red Devils verso la fase decisiva della competizione.

Il prossimo ostacolo? Il Lione. E per il Manchester United, che sogna l’unico trofeo rimasto alla portata, la vera sfida inizia ora.