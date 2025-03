Fiorentina, Chelsea e Betis: tutte avanti le big in Conference League. Facile impegno per i viola nei quarti

Tre squadre, tre qualificazioni, tre storie diverse. Chelsea, Fiorentina e Betis avanzano ai quarti di finale della Conference League, ma lo fanno con prestazioni e stati d’animo contrastanti. I Blues passano con il minimo sforzo contro il Copenaghen, la Fiorentina ribalta il Panathinaikos con autorità, mentre il Betis firma una goleada in trasferta per annientare il Vitoria Guimaraes.

Chelsea, l’essenziale e nulla più

A Stamford Bridge, il Chelsea archivia la pratica Copenaghen con un 1-0 firmato Dewsbury-Hall, che si aggiunge al 3-1 complessivo tra andata e ritorno. Maresca ottiene la qualificazione, ma senza convincere: il primo tempo è privo di emozioni, con i Blues incapaci di concludere verso la porta. Solo nella ripresa, grazie a una giocata solitaria di Dewsbury-Hall, i londinesi riescono a sbloccare il match. Il Copenaghen non trova la forza per reagire e la partita si spegne lentamente. La quarta vittoria consecutiva non cancella le perplessità: basterà questo Chelsea per andare fino in fondo?

Fiorentina, dominio e brividi finali

A Firenze, invece, la Fiorentina mette in scena una prova di forza contro il Panathinaikos. Sotto la pioggia del Franchi, la squadra di Palladino si porta rapidamente sul 2-0 nel primo tempo grazie alle reti di Mandragora e Gudmundsson. Kean chiude virtualmente i giochi nella ripresa, ma i greci non si arrendono e accorciano nel finale con un rigore di Ioannidis. Gli ultimi minuti sono nervosi, con espulsione di Mladenovic, ma i viola gestiscono il vantaggio e conquistano i quarti, dove sfideranno il Celje, formazione slovena. Una vittoria netta, ma con un finale più teso del previsto.

Betis, goleada e spettacolo

Se il Chelsea è stato essenziale e la Fiorentina dominante, il Betis ha impressionato con una prestazione perfetta. In Portogallo, la squadra di Pellegrini travolge il Vitoria Guimaraes con un netto 4-0, dominando dal primo all’ultimo minuto. Bakambu sigla una doppietta nel primo tempo, poi ci pensano Antony e Isco a chiudere la pratica nella ripresa con due gol in contropiede. Il Vitoria, che non perdeva in casa da settembre, si arrende senza mai impensierire i biancoverdi. Ora il Betis affronterà il Jagiellonia Bialystok nei quarti. Una prova di forza che manda un messaggio a tutta la competizione.

Tre percorsi, un obiettivo

Chelsea, Fiorentina e Betis avanzano con modalità differenti, ma con la stessa ambizione: arrivare in fondo alla Conference League. Tra difficoltà, certezze e spettacolo, le prossime settimane diranno chi ha davvero le carte in regola per alzare il trofeo.