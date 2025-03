Ufficiali i quarti di finale di Europa League: ecco tabellone e date di tutte le partite

I quarti di finale di UEFA Europa League 2024/25 sono stati definiti. Otto squadre rimaste in corsa per il trofeo, con accoppiamenti che promettono spettacolo e tensione. Il sorteggio ha riservato sfide di grande fascino, con il Manchester United che se la vedrà con il Lione e i Rangers chiamati all’impresa contro l’Athletic Club.

I quarti di finale: scontri ad alta tensione

I primi atti di questa fase si disputeranno il 10 aprile, con il ritorno previsto una settimana dopo, il 17 aprile. Le partite promettono equilibrio e colpi di scena, con alcune formazioni che arrivano a questo appuntamento forti delle loro prestazioni negli ottavi:

Lazio – Bodø/Glimt

Athletic Club – Rangers

Manchester United – Lione

Tottenham – Eintracht Francoforte

Tra queste, alcune squadre hanno fatto valere la loro superiorità nel turno precedente, come il Lione, capace di annichilire l’FCSB con un netto 7-1, e l’Eintracht Francoforte, che ha travolto l’Ajax per 6-2. Il Manchester United, dopo aver superato la Real Sociedad per 5-2, si prepara a un duello ad alta intensità con i francesi, in quello che si preannuncia uno dei match più intriganti del turno.

Nuovo formato, stessa ambizione

L’edizione 2024/25 ha visto una rivoluzione nel format della Europa League. La fase a gironi da 32 squadre è stata sostituita da una lega da 36 squadre, con ciascun club impegnato in otto partite. Le prime otto classificate hanno staccato direttamente il pass per gli ottavi, mentre le squadre dal 9° al 24° posto hanno dovuto affrontare uno spareggio per conquistarsi il diritto di continuare la corsa.

I risultati hanno premiato squadre solide e ben organizzate, ma la fase a eliminazione diretta è tutta un’altra storia. Nessun margine d’errore, un solo obiettivo: la finale di Bilbao, il 21 maggio.

Un cammino che porta a Bilbao

Con il San Mamés designato come teatro della finale, i quartisti sanno di avere davanti un percorso irto di ostacoli. Le semifinali, previste per il 1° e l’8 maggio, decreteranno le due squadre che si contenderanno il trofeo. Ma prima ci sono 180 minuti ad alta tensione nei quarti di finale, dove ogni minimo errore può essere fatale.

Il Manchester United punta a riportare in Inghilterra un trofeo che manca dal 2017, ma il Lione ha dimostrato di avere le carte in regola per sorprendere. La Lazio, unica italiana rimasta in corsa, sogna di raggiungere un traguardo storico, ma dovrà superare la resistenza del Bodø/Glimt, rivelazione norvegese capace di eliminare l’Olympiacos.

L’Athletic Club, trascinato dal pubblico di San Mamés, sogna di conquistare il trofeo in casa, ma i Rangers hanno già dimostrato nei turni precedenti di essere una squadra capace di soffrire e colpire al momento giusto. Intanto il Tottenham, forte del successo sull’AZ Alkmaar, punta a interrompere un lungo digiuno europeo, ma dovrà vedersela con un Eintracht mai domo.

Il quadro è completo, le sfide sono delineate. Ora resta solo da scendere in campo. Chi riuscirà a spingersi fino in fondo?