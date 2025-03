Ufficiali i quarti di finale di Conference League: ecco tabellone e date di tutte le partite

La Europa Conference League entra nella sua fase più calda. Dopo il sorteggio dei quarti di finale, otto squadre si preparano ad affrontare la doppia sfida che decreterà le semifinaliste. Il Chelsea, una delle squadre più blasonate rimaste in corsa, sfiderà il Legia Varsavia, mentre la Fiorentina, finalista della scorsa edizione, dovrà vedersela con il sorprendente Celje.

Gli accoppiamenti dei quarti

I match d’andata si giocheranno il 10 aprile, mentre i ritorni sono in programma il 17 aprile. Questo il quadro completo delle sfide:

Chelsea vs Legia Varsavia

Fiorentina vs Celje

Rapid Vienna vs Djurgarden

Jagiellonia vs Real Betis

Le otto squadre arrivate fino a questo punto hanno dovuto superare avversari ostici negli ottavi di finale. Il Chelsea ha eliminato il Copenhagen con un netto 3-1, mentre il Betis Siviglia ha dominato il Vitoria Guimarães con un roboante 6-2. Più sofferta la qualificazione della Fiorentina, che ha avuto la meglio sul Panathinaikos dopo una battaglia da nove gol complessivi (5-4). Stesso discorso per il Celje, capace di superare il Lugano ai calci di rigore dopo un incredibile 5-5 complessivo.

Le insidie del nuovo formato

Questa edizione della Conference League ha visto un cambio di format significativo. La classica fase a gironi è stata sostituita da un girone unico da 36 squadre, con ogni team impegnato in sei partite. Le prime otto classificate hanno staccato direttamente il pass per gli ottavi, mentre le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione si sono sfidate in un turno di spareggio.

Questo sistema ha portato a un torneo più competitivo e imprevedibile, con club emergenti come Celje e Jagiellonia che sono riusciti a raggiungere i quarti di finale, scompaginando le previsioni iniziali.

Verso la finale di Wroclaw

Dopo i quarti, le semifinali si giocheranno il 1° maggio (andata) e l’8 maggio (ritorno). Il gran finale, invece, è fissato per il 21 maggio a Wroclaw, in Polonia, nello stadio che ospita abitualmente le partite dello Slask Wroclaw e che già in passato ha accolto incontri della nazionale polacca e dell’EURO 2012.

Resta ora da capire se il Chelsea riuscirà a imporsi come favorito o se, ancora una volta, il fascino della Conference League regalerà un esito inatteso. La Fiorentina, dopo la sconfitta in finale dello scorso anno, ha una nuova opportunità di riscattarsi. Ma il Celje ha già dimostrato di non essere un’avversaria da sottovalutare…