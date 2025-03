Mondiale per Club, il montepremi è impressionante: ecco quanto possono guadagnare Juventus e Inter

Il Mondiale per Club si terrà durante l’estate e vedrà impegnate anche Juventus ed Inter. La FIFA ha appena approvato un super montepremi.

Dopo la fine dei campionati, l’estate prossima verrà caratterizzata dalla disputa del Mondiale per Club, competizione che ormai si disputa da anni e che quest’anno assume una valenza sicuramente più elevata. Il debutto avverrà il 14 di giugno con la sfida tra l’Inter Miami di Lionel Messi che affronterà gli egiziani dell’Al-Ahly, proprio in quel di Miami, all’Hard Rock Stadium. La prima delle italiane in campo sarà l’Inter il 17 di giugno, nella sfida contro il Monterrey al Rose Bowl Stadium di Los Angeles.

Per vedere in campo l’altra italiana, ovvero la Juventus, sarà necessario attendere il giorno dopo, quando la vedremo impegnata contro l’Al-Ain, e sarà interessante valutare quello che sarà il potenziale dei club nostrani in una competizione di questo tipo. Dopo diversi giorni di indiscrezioni, la FIFA ha comunicato quello che sarà il pazzesco montepremi del Mondiale per Club, una cifra mai vista in passato. Andiamo a scoprire a quanto ammonta dopo l’annuncio ufficiale da parte dell’ente che si occupa dell’organizzazione.

Mondiale per Club, ecco i dettagli sul pazzesco montepremi

Il Consiglio della FIFA ha da poco approvato un montepremi senza alcun precedente per il Mondiale per Club 2025, che si terrà negli USA nel corso della prossima estate. Il montepremi è infatti pari ad un miliardo di dollari, con 2 miliardi che sono stati inclusi nel bilancio per stabilire un nuovo punto di riferimento per il calcio mondiale. La cifra di un miliardo verrà distribuita ai club che partecipano, e poi ci sarà anche un fondo di solidarietà che sarà destinato al calcio per club in tutto il pianeta. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha raccontato le sue sensazioni nel momento in cui il montepremi è stato annunciato.

Ecco le dichiarazioni di Infantino: “La Coppa del mondo per Club FIFA non sarà solamente l’apice del calcio per club, ma anche una vivida dimostrazione di solidarietà che andrà a beneficio delle squadre in generale su una scala che non è mai stata raggiunta da nessun’altra competizione“. Di certo, un montepremi del genere non si era mai visto e rende bene l’idea di quanto la FIFA abbia investito nella direzione del mondiale.