Liverpool, c’è la firma ufficiale: clamoroso ritorno per il club inglese

La squadra inglese, uscita di scena dalla Champions League per mano del PSG, ha stretto un accordo pluriennale con un top brand.

Vi sono squadre che hanno una storia leggendaria. Possedere una maglia del Liverpool regala emozioni speciali anche per tutti coloro che non sono i fan del club. Insieme a Manchester Utd, Arsenal, Chelsea, Manchester City e Tottenham forma le “Big Six” del calcio inglese. A livello nazionale è la seconda squadra in Inghilterra per numero di titoli ufficiali vinti: 53.

Alla fine di questa stagione potrebbe arrivare il ventesimo campionato della storia del Liverpool. In bacheca ci sono anche 8 Coppe d’Inghilterra, 10 Coppe di Lega (record assoluto), 16 Supercoppe d’Inghilterra e 1 Supercoppa di lega inglese. Nel complesso il club si è aggiudicato 68 trofei ufficiali, di cui 54 nazionali e 14 internazionali, che rendono il Liverpool una delle squadre più titolate al mondo e la squadra più titolata d’Inghilterra insieme al Manchester United.

A livello internazionale il Liverpool ha vinto 14 titoli. Nella bacheca spiccano 6 Coppe dei Campioni/Champions League, 3 Coppe UEFA, 4 Supercoppe europee e 1 Coppa del mondo per club FIFA (record inglese condiviso con Manchester United, Manchester City e Chelsea). E’ un club che merita uno sponsor di livello assoluto ed è notizia recente che Adidas ha deciso di investire una cifra record per vestire i giocatori del Liverpool ancora per tantissime stagioni.

Adidas al fianco del Liverpool

Adidas garantirà le divise da partita, l’abbigliamento da allenamento e l’abbigliamento street per tutte le squadre del Liverpool (maschile, femminile, Academy) e per lo staff della LFC Foundation. Nelle casse del Liverpool andranno oltre 60 milioni di sterline a stagione, equivalenti a oltre 71 milioni di euro al cambio attuale. Si tratta di un ritorno di fiamma visto che Adidas era stato sponsor tecnico dei Reds dal 1985 al 1996.

Billy Hogan, Amministratore Delegato del Liverpool, ha espresso grande entusiasmo per il ritorno di Adidas nella “famiglia del Liverpool”, ricordando i trionfi e la creazione di “alcune delle maglie più iconiche della storia del Liverpool“. Ha ringraziato Nike per il supporto negli ultimi cinque anni.

“Tutti al club sono entusiasti di accogliere Adidas di nuovo nella famiglia del Liverpool. Abbiamo avuto un successo fantastico insieme in passato e creato alcune delle maglie più iconiche della storia del Liverpool. Adidas e Liverpool condividono l’ambizione di successo e non potremmo essere più entusiasti di rinnovare questa partnership mentre ci prepariamo a creare altre maglie incredibili per migliorare le performance in campo. Vogliamo ringraziare Nike per il supporto negli ultimi cinque anni e augurare loro il meglio per il futuro“, ha affermato Hogan.