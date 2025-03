Qual è la squadra con la rosa più costosa al mondo? Valore da capogiro

La sfida tra i club più ricchi al mondo passa soprattutto attraverso il valore delle rose. Scopriamo quale squadra vanta la rosa più costosa.

Le squadre più importanti d’Europa si sfidano ogni anno nella competizione dalla Grandi Orecchie. Per i fan le sfide della Champions League sono il non plus ultra perché si fronteggiano in campo i migliori giocatori del pianeta. Proprio grazie agli indotti delle Coppe europee i top club rimpolpano ogni anno le rose.

Nella top 5 c’è al quinto posto il Liverpool. Fresco di uscita dalla Champions, il club inglese è primo, saldamente, in Premier League. Al quarto posto troviamo il Barcellona. La squadra catalana è ancora in lotta per il campionato spagnolo e la vittoria finale in Champions. Nonostante i problemi finanziari e l’addio, negli anni scorsi, di calciatori simbolo come Messi, Suarez, Busquets, Piqué il club ha continuato la sua ascesa nel calcio internazionale. Al terzo posto troviamo, invece, l’Arsenal (1,15 miliardi) che sta vivendo una nuova fase molto positiva.

La rosa più ricca al mondo

Al secondo posto c’è la squadra allenata da Carlo Ancelotti. Il Real Madrid ai quarti di finale incontrerà l’Arsenal, dopo aver eliminato l’Atletico Madrid. La rosa vanta straordinari campioni come Courtois, Modric, Vinicius Junior, Mbappé, Bellingham, Rodrygo Goes. E’ una formazione formidabile e la più titolata al mondo. Il valore della sua rosa è di 1,23 miliardi. L’addio al calcio di un mostro sacro come Tony Kross ha avuto una certa incidenza nella graduatoria finale.

Al primo posto, infatti, c’è il Manchester City di Pep Guardiola. La parte azzurra di Manchester sta affrontando molte difficoltà in questa annata, ma ha la rosa che vale di più al mondo con 1,23 miliardi. Nella squadra inglese militano dei fenomeni che, in carriera, hanno vinto tanto. Erling Haaland è la punta di diamante di una squadra top. In base ai valori di Transfermarkt il norvegese da solo vale 200 milioni di euro, essendo uno dei bomber migliori della sua generazione. Ecco su chi ha messo gli occhi Guardiola.

Manchester City e Real Madrid si sono sfidati nel play-off per l’accesso agli ottavi di finale della Champions League. La squadra di Guardiola ha subito una doppia sconfitta molto amara. La rete all’andata all’ultimo respiro di Bellingham ha quai messo in secondo piano il gol del pareggio di Brahim Diaz, a segno appena entrato col primo pallone toccato in tutta la partita. Il Real Madrid si è imposto sulla squadra inglese nonostante le emergenze difensive.