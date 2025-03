La stellina di 15 anni del Leicester può essere il prossimo colpo del Manchester City

Nel fitto intreccio del calciomercato, tra trattative milionarie e scommesse sul futuro, il Manchester City di Pep Guardiola sembra aver puntato i riflettori su un talento ancora acerbo, ma dal potenziale straordinario. Jeremy Monga, appena 15 anni, è il nome che rimbalza con insistenza nei corridoi di mercato inglesi. Un predestinato, secondo chi lo ha visto giocare. Un prospetto da tenere d’occhio, secondo gli esperti.

Dalla cantera del Leicester all’interesse dei grandi club

Monga è un prodotto del vivaio del Leicester City, una squadra che, pur lottando per la salvezza in Premier League, continua a sfornare giovani promesse. Esterno sinistro con un’accelerazione fulminante e un dribbling capace di spezzare gli equilibri, il classe 2008 ha già avuto un assaggio del calcio dei grandi, partecipando agli allenamenti della prima squadra e accomodandosi in panchina sotto lo sguardo attento di Ruud van Nistelrooy.

Ma il Leicester potrebbe non godersi a lungo il talento del giovane anglo-congolese. Il City non è l’unico club interessato: Chelsea e Real Madrid monitorano la situazione, consapevoli che assicurarsi un talento così precoce potrebbe rivelarsi un affare straordinario. E proprio qui entra in gioco la burocrazia.

Un’operazione complessa: il nodo del tribunale

Strappare Monga al Leicester non sarà semplice. Secondo la stampa inglese, un eventuale trasferimento estivo richiederebbe il via libera di un tribunale, che dovrebbe stabilire un indennizzo economico per il club attuale. Uno scenario che il City ha già affrontato in passato con altri giovani talenti, ma che potrebbe allungare i tempi dell’operazione.

Nel frattempo, Van Nistelrooy lo ha inserito nella lista per la pre-season con il primo team, sperando di convincerlo a restare. Ma il Leicester è penultimo in classifica, in piena lotta per non retrocedere, e la prospettiva di giocare in un club destinato alla Championship potrebbe spingere il ragazzo a cercare una via di fuga.

Corsa contro il tempo

Con il compleanno numero 16 fissato per il 10 luglio, Monga si trova di fronte a una scelta che potrebbe cambiare il suo destino. Rimanere al Leicester per completare la crescita o spiccare il volo verso una big? Il Manchester City sembra pronto a forzare la mano, ma il mercato, si sa, è imprevedibile. E quando in gioco c’è un talento così cristallino, ogni giorno può essere quello della svolta.