“Squalifica a vita!”, questo è quanto chiede la FA per l’ex Milan Paquetà

La Football Association si prepara ad affrontare il caso più lungo e complesso della sua storia recente. Il processo disciplinare contro Lucas Paquetá, accusato di aver volontariamente cercato di ricevere cartellini gialli per influenzare il mercato delle scommesse sportive, avrà inizio questo mese e si protrarrà per tre settimane. L’organo di governo del calcio inglese intende chiedere la sospensione a vita per il centrocampista brasiliano del West Ham United.

L’inchiesta, condotta con il supporto di analisi dettagliate sui flussi di scommesse anomale, si concentra su quattro partite della Premier League: contro Leicester City (novembre 2022), Aston Villa (marzo 2023), Leeds United (maggio 2023) e Bournemouth (agosto 2023). La FA sostiene che Paquetá abbia volontariamente alterato lo svolgimento degli incontri, cercando di farsi ammonire per favorire guadagni illeciti di terzi.

L’accusa non si limita all’ipotetico condizionamento delle gare. Secondo la FA, il calciatore avrebbe anche omesso di fornire documentazione e informazioni richieste durante l’indagine. Un elemento che, se provato, potrebbe aggravare la sua posizione.

La difesa del giocatore

Paquetá ha sempre negato ogni addebito. Il brasiliano, escluso da una convocazione con la nazionale nel momento in cui l’inchiesta è diventata pubblica, insiste sulla propria innocenza e ha ribadito di non aver mai manipolato gli eventi sul campo per favorire scommesse clandestine. L’esito del processo, dunque, sarà decisivo per il prosieguo della sua carriera.

Il West Ham, dal canto suo, ha scelto di adottare una linea prudente, evitando dichiarazioni ufficiali in attesa degli sviluppi. Tuttavia, nel caso di una condanna, il club potrebbe trovarsi costretto a rivedere la sua posizione nei confronti del giocatore, il cui valore di mercato e credibilità professionale risulterebbero irrimediabilmente compromessi.

Un precedente pericoloso

Il caso Paquetá si inserisce in un contesto più ampio che ha visto un aumento delle indagini sulle scommesse illegali nel calcio professionistico. La FA, che già in passato ha adottato misure severe contro altri calciatori coinvolti in attività di gioco d’azzardo, vuole lanciare un messaggio inequivocabile: qualsiasi tentativo di alterare l’integrità sportiva sarà perseguito con il massimo rigore.

Il verdetto, atteso nelle prossime settimane, potrebbe segnare un precedente senza precedenti nella Premier League. Se le accuse venissero confermate, la carriera di Lucas Paquetá potrebbe subire uno stop definitivo. Ma c’è ancora una variabile in gioco, un elemento capace di ribaltare il quadro: la difesa riuscirà a smontare le prove raccolte dalla FA?