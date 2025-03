Ad un passo dall’Arabia Saudita (per “colpa” di Klopp) a favorito per il Pallone d’Oro: Salah torna sugli scudi

Il futuro di Mohamed Salah resta un’incognita. Il contratto con il Liverpool scadrà nel giugno 2025, e le speculazioni su una possibile partenza non si sono mai placate. Tra voci di mercato e cambi al vertice della squadra, la permanenza del fuoriclasse egiziano ad Anfield sembra tutt’altro che garantita.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato Slaven Bilic, ex allenatore dell’Al-Fateh, che ha rivelato quanto Salah fosse vicino a trasferirsi in Arabia Saudita. Secondo Bilic, il giocatore aveva ormai preso la decisione di lasciare la Premier League, spinto da una relazione non idilliaca con Jürgen Klopp. Un accordo con l’Al-Ittihad era praticamente definito.

L’ombra della Saudi Pro League

“Tutta l’Arabia Saudita era pronta per lui”, ha dichiarato Bilic, sottolineando come Salah fosse considerato la prossima grande stella della lega. L’ex tecnico, che ha lavorato nella regione, ha confermato che la frustrazione dell’egiziano con Klopp aveva portato il trasferimento a un passo dalla realizzazione.

L’arrivo di Arne Slot, tuttavia, ha cambiato la prospettiva. Il nuovo allenatore del Liverpool sembra aver portato un clima diverso, sufficiente a far riflettere Salah sulla sua permanenza. “C’è stato un cambiamento, e questo ha influito sulle sue decisioni”, ha spiegato Bilic, senza però sbilanciarsi su quello che accadrà nei prossimi mesi.

Un addio solo rimandato?

Nonostante il mancato trasferimento, resta aperta la questione del futuro. “Se andrà via, sarà per l’Arabia Saudita“, ha affermato Bilic, escludendo un possibile passaggio a un’altra squadra della Premier League. La Saudi Pro League continua a corteggiare Salah, consapevole del suo impatto mediatico e tecnico. Il Liverpool, dal canto suo, non ha ancora chiarito la sua posizione sul rinnovo, e i prossimi mesi saranno decisivi.

La permanenza di Salah a Liverpool è tutt’altro che scontata. La Saudi Pro League tornerà alla carica, e questa volta, con meno ostacoli lungo il cammino. Quanto resisterà ancora Anfield all’assalto arabo?