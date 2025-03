Mourinho, sconfitta già scritta, la rivelazione che sconvolge i tifosi: era tutto “deciso”

L’allenatore del Fenerbahce, José Mourinho, ha avuto una carriera piena di risultati positivi. Scopriamo però cosa è accaduto, recentemente, in Europa League.

Dopo aver cominciato in Portogallo e Spagna, sulla panchina come traduttore, il nativo di Setúbal ha cominciato a diventare un allenatore di fama internazionale, conquistando i primi successi con il Porto. In due stagioni e mezza con la squadra portoghese ha conquistato due campionati (2003 e 2004), una Coppa (2003) e una Supercoppa nazionale (2003), ma soprattutto una Coppa UEFA (2003) e una UEFA Champions League (2004).

Dopo aver fatto la storia in Portogallo, Mourinho volò in Inghilterra per la guida del Chelsea, con il quale vinse due campionati (2005 e 2006), due Coppe di Lega (2005 e 2007), una Coppa d’Inghilterra (2006-2007) e una Supercoppa inglese (2005). Nel 2008 Lo Special One arrivò sulla panchina dell’Inter, conquistando due campionati (2009 e 2010), una Coppa Italia (2010), una Supercoppa italiana (2008) e una UEFA Champions League (2010).

Conclusa l’esperienza in Italia, passò al Real Madrid, dove ha vinto un campionato (2012), una Coppa del Re (2011) e una Supercoppa spagnola (2012), e poi, nuovamente, passò al Chelsea, con cui in due stagioni e mezza si aggiudicò un altro campionato (2015) e un’altra Coppa di Lega (2015). Dal 2016 al 2018 tradì i Blues per legarsi al Manchester United, con cui alzò una Supercoppa inglese (2016), una Coppa di Lega (2017) e una UEFA Europa League (2017). Dopo l’infruttuosa esperienza al Tottenham, dal 2019 al 2021, ha guidato la Roma, con la quale si aggiudicò la storica prima edizione della Conference League (2022).

La statistica da incubo di Mourinho

Il portoghese è uno dei migliori allenatori della storia del calcio. È stato premiato come miglior allenatore del mondo dall’IFFHS nel 2004, 2005, 2010 e nel 2012; come miglior allenatore dell’anno FIFA nel 2010, UEFA nel 2004, 2005, 2006 e 2010. È stato eletto allenatore portoghese del secolo dalla Federazione calcistica del Portogallo nel 2015. Nel 2022 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Il portoghese, però, in carriera non ha avuto particolare fortuna con i rigori. Con il Chelsea, il Real Madrid, il Manchester United e la Roma la roulette dei rigori non gli ha sorriso in big match.

La sconfitta ai rigori contro i Rangers ha portato ora l’allenatore a rivivere tanti incubi vissuti in passato con altre squadre. Mourinho, però, ha inveito contro gli arbitri a fine gara: “Non posso dire cosa sto passando perché non voglio essere punito dalla UEFA e squalificato a vita […] Quando si perde una partita come questa, tutta la squadra è triste. Chi ha sbagliato un rigore avrà quel rigore in testa quando andrà a dormire. Non credo che l’arbitro VAR soffrirà di insonnia stanotte, mangerà con calma e passerà una buona notte. Poi si occuperà di nuovo del big match durante la pausa nazionale. Ma oggi abbiamo perso il nostro sogno, abbiamo subito un torto“. Le parole sono state riportate sul sito web di Alfredopedulla.com.