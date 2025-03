Lite Ronaldo-Pioli? Guardate cosa è accaduto nell’ultima partita dell’Al-Nassr (VIDEO)

Cristiano Ronaldo è apparso piuttosto nervoso dopo una curiosa decisione del tecnico Stefano Pioli. Prime tensioni tra i due all’Al-Nassr.

Non è più un mistero, diversi calciatori ed allenatori europei hanno deciso di spostarsi in Arabia Saudita ed accettare i milioni degli sceicchi, andando così a rendere la Saudi Pro League un campionato ben più famoso rispetto al passato. Cristiano Ronaldo è la punta di diamante da anni dell’Al-Nassr, compagine che è ora allenata da Stefano Pioli, tecnico campione d’Italia con il Milan nel 2022, e che ora ha la possibilità di lavorare assieme a colui che è ancora un punto di riferimento a livello globale.

La stagione attuale vede l’Al-Nassr occupare la terza posizione nel campionato saudita, ma per Pioli, proprio in questi giorni, si stanno aprendo numerose porte per un ritorno in Italia in vista della prossima stagione. Si parla infatti di un possibile interesse della Juventus qualora si dovesse decidere di esonerare Thiago Motta, che quest’anno non ha per nulla confermato quanto di buono mostrato con il Bologna l’anno passato. Nell’ultima partita di campionato, Ronaldo ha avuto un momento di tensione con Pioli stesso, che è stato catturato dalle tribune. Andiamo a scoprire i particolari di quanto accaduto.

Ronaldo, ecco cosa è accaduto con Stefano Pioli

L’ultima partita è stata vinta dall’Al-Nassr con il risultato finale di 3-1 contro l’Al-Kholood Club, un successo importante in vista dell’inseguimento al grande risultato finale in un campionato ricco di alti e bassi per la squadra di Cristiano Ronaldo. Ebbene, il pluri-Pallone d’Oro portoghese è stato protagonista in apertura con il gol dell’1-0, messo a referto dopo meno di 4′ dal fischio d’inizio. Tuttavia, al 60esimo minuto Stefano Pioli ha deciso di sostituirlo, dal momento che è stato costretto a cambiare assetto tattico per l’espulsione di Nawaf Bouschal, maturata 4 minuti prima.

A quel punto, l’ex tecnico del Milan ha deciso di sostituire CR7, che non l’ha presa proprio benissimo. Come si vede da queste immagini, Cristiano Ronaldo è apparso piuttosto nervoso nel momento in cui è andato a sedersi in panchina, palesando la sua delusione per la decisione di Pioli. Non è da escludere che si sia trattato solo di un attimo di nervosismo, ma è chiaro che l’Al-Nassr di tutto ha bisogno meno che della rabbia della propria punta di diamante.