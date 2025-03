Tuchel subito sotto accusa in Inghilterra: la sua scelta non è piaciuta ai tifosi

Thomas Tuchel, nuovo CT della Nazionale Inglese, ha subito diverse critiche per una sua scelta tra i primi convocati. La mossa non convince.

Dopo l’era di Gareth Southgate, la Nazionale Inglese inizia un nuovo corso sotto la guida del tedesco Thomas Tuchel, che ha comunicato i suoi primi 26 uomini convocati per le prime partite che andrà a dirigere dalla sua nuova panchina. Tra le scelte più curiose ci sono quelle di Lewis-Skelly e Dan Burn, al debutto assoluto con la maglia dei Tre Leoni. L’allenatore ha parlato di un percorso molto diverso per i due giovani, decidendo di premiarli per la crescita mostrata con le maglie delle loro rispettive compagini.

Nonostante le delusioni clamorose rimediate in finale negli ultimi due campionati europei, nessuno strapperà la fascia di capitano ad Harry Kane, che sogna di togliersi qualche soddisfazione, con Tuckel che però non ha voluto rivelare chi sarà il suo vice. Nel frattempo, all’indirizzo del nuovo Commissario Tecnico sono arrivate delle critiche molto pesanti, che sono destinate a far discutere. Tutto ruota attorno alla convocazione di un centrocampista non più giovanissimo, che negli ultimi tempi sta anche giocando poco nel club per cui milita.

Tuchel, partono le critiche dei tifosi inglesi

Come detto, Thomas Tuchel ha selezionato ben 26 uomini per la rosa dell’Inghilterra, che a Wembley ospiterà prima l’Albania e poi la Lettonia prima della conclusione del mese di marzo. A suscitare una sorta di indignazione è stato il coinvolgimento nel progetto di Jordan Henderson, 34enne che toglierà a vestire la maglia dei Tre Leoni sotto la guida del CT tedesco. Il centrocampista dell’Ajax ha giocato per l’ultima volta con l’Inghilterra nelle qualificazioni di Euro 2024 nel novembre del 2023, ed ora compirà 35 anni nei prossimi mesi.

Pensate che durante questa stagione ha collezionato solo 14 presenze in 25 partite, ed è questo uno dei motivi delle critiche che si sono lette in queste ore sui social. Su X, un utente ha scritto: “Occorre esonerare subito Tuchel“, mentre un altro ha rilanciato la dose: “I miei occhi hanno davvero visto Tuchel scegliere Jordan Henderson e non Morgan-Gibbs White“. Parole pesantissime contro il nuovo allenatore della Nazionale d’oltremanica, ma solo il campo ci dirà se la sua scelta avrà pagato o meno.