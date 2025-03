Vi ricordate di Federico Macheda? Oggi è protagonista in massima serie: sta facendo un grande campionato

L’ex calciatore del Manchester United, Federico Macheda, è tornato a far parlare di sé in un campionato europeo. Scopriamo che fine ha fatto l’ex golden boy di Alex Ferguson.

Uno dei maggiori rimpianti del calcio italiano corrisponde all’anagrafe al nome di Federico Macheda. L’attaccante da giovanissimo aveva messo in mostra straordinarie capacità tecniche, unendo ottime qualità fisiche a una grande capacità nel gioco aereo. Nel 2010 venne inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1989 stilata da Don Balón.

Dopo aver iniziato a dare i primi calci al pallone nel settore giovanile della Lazio passò in Inghilterra. Per le società italiane c’era l’impossibilità di far sottoscrivere contratti professionistici a giocatori sotto i sedici anni e il classe 1991, il 16 settembre 2007, firmò un triennale da 65.000 euro a stagione con il Manchester United.

La rinascita di Federico Macheda

Debuttò in Premier League, sotto la guida di Alex Ferguson, il 5 aprile 2009 a 17 anni, nell’incontro tra Manchester United e Aston Villa (3-2), subentrando al 61′ al posto di Nani e segnando allo scadere il goal vittoria. Quella rete, ancora minorenne, gli diede una fama mondiale. All’epoca i Red Devils erano uno squadrone. Da subentrato, in appena 46″ dopo il suo ingresso in campo, l’11 aprile contro il Sunderland, marcò il gol che consentì allo United di vincere 2-1. Al termine della stagione Macheda festeggiò con i compagni il trionfo in Premier League. L’Old Trafford verrà demolito.

Il 3 novembre 2009 debuttò anche in UEFA Champions League contro il CSKA Mosca (3-3). Lo spazio per lui nella squadra di Ferguson non c’era e passò in prestito alla Sampdoria. Debuttò in Serie A il 9 gennaio in Sampdoria-Roma (2-1), subentrando al 77′ al posto di Nicola Pozzi. In una annata sfortunata segnò una sola rete, ai danni dell’Udinese in Coppa Italia. Il 2 gennaio 2012 andò in prestito al QPR. Con i londinesi affrontò solo 3 match in campionato e 3 in FA Cup. Poi girovagò l’Europa, finendo per vestire le maglie dello Stoccarda, del Doncaster e del Birmingham City. In quest’ultima esperienza realizzò 10 gol in 18 presenze. Nel Cardiff e nel Nottingham non replicò ottime performance. A quel punto passò al Novara dove segnò 10 reti in 51 presenze.

Il romano ha trovato la sua consacrazione in Grecia. Nel Panathinaikos ha siglato ben 30 reti in 83 presenze. Dopo essere transitato all’APOEL e all’Ankaragucu, il 1° ottobre 2024 ha firmato un contratto con il club greco dell’Asteras Tripolis, tornando dopo due anni in Souper Ligka Ellada. Sta facendo una grande stagione con 6 gol in 14 partite.