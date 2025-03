Manchester United, addio Old Trafford: sarà demolito, svelato il nuovo progetto (VIDEO)

Il Manchester United è pronto a cambiare il suo magico stadio di Old Trafford per creare un impianto futuristico con molti più posti a sedere.

Jim Ratcliffe, l’azionista di riferimento del Manchester United, ha annunciato l’arrivo di una nuova casa. La parte rossa di Manchester avrà la possibilità di diventare nel Regno Unito “quello che la Tour Eiffel è per Parigi“. Parole che hanno entusiasmato i giovani fan dei Red Devils ma tantissimi tifosi che hanno vissuto l’intera loro vita calcistica nella culla dell’Old Trafford avranno un po’ di dispiacere nei prossimi anni.

Old Trafford, il Teatro dei Sogni, sarà demolito per fare spazio a un nuovo impianto da 100.000 posti che dovrà diventare molto più maestoso. Sarà costruito accanto a quello vecchio, che lo United usa dal 1910, per “preservarne lo spirito“, con l’obiettivo di diventare un simbolo di modernità e “uno degli stadi più belli e funzionali del mondo” come ha affermato Ratcliffe.

Manchester United, il progetto del nuovo Old Trafford

La dirigenza spera di completare i lavori in cinque anni, anche se secondo stime meno ottimistiche potrebbero volercene almeno sette. Diventerà il più grande d’Inghilterra e costerà circa 2,4 miliardi di euro che lo United intende finanziare senza l’aiuto governativo. L’Old Trafford attuale vanta una capienza di 74.140 posti, essendo lo stadio più grande della Premier. E’ previsto un progetto statale (già approvato) di riqualificazione dell’intera zona in cui sorge oggi il Teatro dei Sogni. L’intero progetto dovrebbe creare fino a 92.000 posti di lavoro e aggiungere 8,65 miliardi di dollari l’anno all’economia britannica, con un aumento di 1,8 milioni di visitatori l’anno nella zona dove attualmente si trova l’Old Trafford. Nel video in basso potrete dare una occhiata alla rappresentazione grafica.

Foster e Partners, lo studio di architettura che dovrà portare avanti il progetto dell’impianto semi coperto, con tre piloni per sostenere la copertura di campo, tribune e della zona circostanze, sarà ispirato al tridente che si trova nel logo del Red Devils. I piloni saranno alti 200 metri e saranno visibili a 30km di distanza. La piazza pubblica attorno allo stadio sarà “grande due volte Trafalgar Square”, ha annunciato Foster e Partners. Lo United non vuole rimanere indietro rispetto a squadre come Real Madrid e Barcellona che hanno investito in nuovi impianti.

“Il nostro stadio attuale ci ha servito bene per 115 anni, ma non regge più il confronto coi migliori impianti del mondo – ha affermato Ratcliffe – Costruendo il nuovo stadio accanto a quello vecchio saremo in grado di preservare l’essenza di Old Trafford mentre costruiamo un nuovo impianto all’avanguardia che trasformerà il modo in cui i tifosi vivono il calcio“.