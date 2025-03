Dalla Serie A alla Premier League: Dorgu è già un flop, impatto horror sul Manchester United

Dorgu, a lungo corteggiato dal Napoli, non ha avuto un esordio felice da quando è arrivato in Premier League.

Transitare dal modesto Lecce al Teatro dei Sogni di Manchester può essere un grosso salto per un calciatore. Per fare la differenza nel campionato inglese occorre forza fisica ma anche tanta esperienza che Dorgu non ha ancora maturato. Per lo United è una stagione disgraziata, amplificata dall’attuale quattordicesimo posto in Premier League e dalla recente eliminazione in FA Cup. Ai Red Devils è rimasta la sola Europa League per non perdere anche il treno europeo.

Negli ultimi anni la squadra inglese investe cifre elevatissime per dei giocatori ancora acerbi ai massimi livelli. Spesso si tratta di costose scommesse che non hanno ancora dimostrato granché sui palcoscenici internazionali. L’Old Trafford è uno stadio difficile. I tifosi sono pretenziosi avendo ammirato top player negli anni d’oro. Dorgu non è riuscito a migliorare la situazione in cui versa la gloriosa squadra inglese. Lo United ha annunciato un nuovo stadio.

Delusione Dorgu al Manchester United

Nato in Danimarca da genitori nigeriani, Dorgu si è fatto le ossa, calcisticamente, nel settore giovanile del Nordsjælland. Comprato dal Lecce nel luglio 2022 per 200.000 euro, è stato aggregato alla squadra Under-19, con cui ha vinto, sotto la guida di Federico Coppitelli, il campionato Primavera 2022-2023. Promosso in prima squadra, ha esordito il 13 agosto 2023 nell’incontro di Coppa Italia vinto per 1-0 in casa con Como. Una settimana più tardi ha debuttato in Serie A, nella partita vinta in casa per 2-1 contro la Lazio. Il 2 febbraio 2024 ha segnato il suo primo gol con la maglia del Lecce, nella partita casalinga vinta per 3-2 contro la Fiorentina.

Come avrete intuito è da un anno che Dorgu stava facendo la differenza nella squadra pugliese. Oramai basta veramente poco per essere catapultati nei teatri più prestigiosi del mondo. Il 2 febbraio 2025, Dorgu è stato comprato a titolo definitivo dal Manchester United per circa trenta milioni di euro (+5 di bonus), firmando un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Il 7 febbraio ha debuttato da titolare con i Red Devils nella partita del quarto turno di FA Cup, vinta per 2-1 contro il Leicester City. Il 16 febbraio ha esordito da titolare anche in Premier League nella gara persa per 0-1 in casa del Tottenham. Tra espulsioni e svarioni il suo impatto nel club inglese è stato da dimenticare. Ha ancora tutto il tempo per migliorare ma errori come quello con l’Ipswich possono avere un peso enorme nel bilancio di una stagione.