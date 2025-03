Come vedere i campionati esteri in Italia: Premier, Bundesliga e Liga tutto in diretta a un prezzo super contenuto

Se siete degli appassionati di calcio non potrete non avere degli abbonamenti per vedere i campionati stranieri. Ecco cosa fare.

Quando l’amore chiama bisogna seguirlo. Il calcio può essere una delle cose più emozionanti al mondo da seguire in TV, oltre che dal vivo. Un vero fan vorrebbe vedere tutte le partite dei migliori campionati d’Europa. Ovviamente non potrete godere di tutti i match della serie A e degli altri campionati a costo zero: è necessario pagare un abbonamento.

Il calcio internazionale è uno spettacolo unico. La Premier League inglese, la Liga spagnola e la Bundesliga tedesca sono, estremamente, interessanti perché militano dei magnifici giocatori. Data la forza economica di alcuni club come Manchester United e City, Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco, ad oggi, vi sono più campioni all’estero che in Serie A. Vi basterà assistere a una sfida di cartello per capire che vi sono delle clamorose differenze rispetto al campionato italiano. In Serie A c’è maggiore tattica, ma i campionati esteri sono più spettacolari sul piano fisico e anche sul piano tecnico.

Dove vedere i campionati esteri

Il campionato di Serie A ENILIVE 24/25 con 3 partite su 10 a turno è su SKY fino alla stagione 2027/28. Inoltre, c’è la possibilità di assistere ai match del calcio internazionale con le migliori sfide in esclusiva di Premier League e Bundesliga.

In alternativa per seguire i principali campionati e le competizioni europee, come Serie A Enilive, Serie C NOW, UEFA Champions League, Europa League, Conference League, Premier League e Bundesliga, ti basterà attivare il Pass Sport di NOW. Con il Pass Sport è inclusa anche tutta la Premier League, con 7 fino a partite in esclusiva per ogni giornata, e i migliori match della Bundesliga.

Se ancora non dovesse bastarvi, oltre al campionato italiano, inglese e tedesco, con il Pass Sport NOW sono comprese tutte le partite del grande calcio europeo: UEFA Champions League con 185 partite su 203 in esclusiva streaming e tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, opzione che consente di rivedere le principali azioni dei match in corso.