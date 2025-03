Real Madrid, vittoria sofferta: Mbappé e Vinicius decidono il derby contro il Rayo

Il Real Madrid si prende i tre punti in un derby combattuto contro il Rayo Vallecano, imponendosi per 2-1 e agganciando il Barcellona in vetta alla classifica. Una vittoria importante, la seconda nelle ultime sei giornate di Liga, che consente agli uomini di Carlo Ancelotti di rilanciarsi in campionato alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atlético Madrid.

Un avvio determinato

Dopo il doveroso minuto di raccoglimento prima del calcio d’inizio per la morte di Carles Miñarro, il Bernabéu ha assistito a una partenza decisa da parte dei padroni di casa. Il Real ha immediatamente cercato di imporre il proprio ritmo, consapevole dell’importanza della gara e del vantaggio offerto dalla contemporanea sconfitta dell’Atlético.

La prima grande occasione arriva al 15’, con Rodrygo che sfonda sulla destra e serve un pallone arretrato per Vinicius Junior. Il brasiliano colpisce con forza, ma il suo tiro si stampa sul palo. Il Real insiste, attaccando con continuità, e al 30’ trova il vantaggio: Mbappé scatta sulla sinistra, sfrutta un rimbalzo favorevole e fulmina Augusto Batalla con un preciso diagonale sul secondo palo.

Vinicius illumina, il Rayo accorcia

Il raddoppio arriva pochi minuti più tardi, con una giocata di rara bellezza. Vinicius Junior riceve largo a sinistra, punta la difesa del Rayo e semina il panico con una serpentina tra gli avversari, prima di infilare il portiere con un tocco chirurgico.

Sembra l’inizio di una serata tranquilla per il Real, ma il Rayo si riporta in partita prima dell’intervallo. Al 45’, una rapida combinazione porta Pedro Diaz al tiro dal limite: il pallone sbatte sulla traversa e oltrepassa la linea di porta. Dopo un lungo controllo VAR, la rete viene convalidata. La partita è di nuovo aperta.

Secondo tempo sotto pressione

Il gol del Rayo cambia l’inerzia del match. Nella ripresa, il Real fatica a riprendere il controllo del gioco, concedendo il possesso agli ospiti. Mbappé ha una chance al 55’, ma la sua conclusione termina a lato.

I Blancos faticano a rendersi pericolosi e, nonostante il possesso palla nettamente a favore del Rayo, gli ospiti non riescono a creare occasioni concrete. L’ultimo sussulto arriva nel quarto d’ora finale, quando Modric mette un cross rasoterra perfetto per Vinicius, che però manca il bersaglio per pochi centimetri.

Vittoria e pensieri europei

Il Real Madrid porta a casa un successo prezioso, il quarto consecutivo in casa, ma non senza difficoltà. La squadra di Ancelotti esce dal match con più dubbi che certezze, soprattutto per la flessione nel secondo tempo, che ha permesso al Rayo di mantenere vivo l’incontro fino alla fine.

Ora lo sguardo si sposta sulla Champions League. Martedì c’è l’Atlético Madrid, una sfida che promette di essere ben più impegnativa. Resta da capire se il Real che si presenterà al Metropolitano sarà quello brillante della prima mezz’ora o quello in difficoltà della ripresa.